Lucas Alario brindó una extensa nota al programa Super Deportivo Radio de Villa Trinidad (97.9) y la web dondeviveeldeporte.com.ar y allí habló de todos los temas, entre ellos mencionó su paso por Colón, pero también se refirió a River, la Selección, Lionel Messi y la adaptación al fútbol alemán.





Respecto a su período con la camiseta rojinegra el Pipa fue muy claro y dividió lo que debió padecer y el respeto y cariño que le tiene al Sabalero "En Colón viví más momentos malos que buenos, y por eso uno le tiene un gran cariño y un gran respeto al club, por lo cual siempre extraño todo lo que viví", aseguró.





Para luego rememorar "De Colón extraño su gente, que es muy importante y seguidora. Y también la cancha que es muy linda y me gusta mucho. Sin dudas que jugar en esa cancha (Brigadier López) es diferente".





En cuanto a su adaptación al fútbol alemán indicó: "Estoy en un lugar bastante diferente a lo que estaba acostumbrado a estar en River o en Colón. Los primeros meses me costó adaptarme. Es distinto por el idioma, por las costumbres. Ahora me solté un poco y todo se hace más fácil".





Y siguió: "Acá aprendí muchísimas cosas, sino no hubiera crecido y avanzado en mi carrera. En el fútbol europeo hay un ritmo más alto. Es físico, pero sin tanto contacto físico. Me costó pasar de un ritmo a otro, sin una pretemporada, me costó el doble. Personalmente me costó mucho más irme de Tostado a Colón que de River a Alemania. La mayor diferencia futbolistica la note ahora en Alemania".





De su etapa en River expresó: "En River fueron dos años hermosos. Siempre fuimos un grupo que se caracterizo por la unidad. En ese River disfrutaba que nadie era mas que nadie. Se extraña el mate y las charlas con los compañeros. En Europa no es una costumbre estas cosas".





También tuvo tiempo para regalarle elogios a Marcelo Gallardo "Gallardo me dejó muchísimo. Por Gallardo soy lo que soy ahora. El me hizo crecer un montón. Me dio su confianza, desde el primer momento que el me quería en River. Cuando nadie me conocía el me llevo a River. Y en los momentos que no me tocaba estar bien futbolisticamente me sostuvo y me banco jugando mal. Por su forma de ser y de entrenar Gallardo te hace crecer en todo momento".





Sobre la posibilidad de haber estado ahora en la Selección manifestó:"Claro que me hubiera gustado estar en el Mundial, pero tengo claro que no merecía haber estado. Me sale decir esto, porque lo siento hoy por hoy. Yo en el momento en que me fui de River sabía que me iba a costar y que no iba ir a Alemania y que no me iba a sentir igual que en Colón o en River. No me arrepentí de haberme ido porque sabía que tenía que adaptarme".





Por último habló de Messi "La primera vez que lo vi a Messi me quede mirándolo como es: Como camina, como patea o cualquier boludez. Es una persona tan grande y podría ser de otra manera y no estaría mal, pero elige ser sencillo. No solamente ganar un mundial, merece ganar varios".