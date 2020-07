En el Club Atlético Unión regresaron a los entrenamientos

En el Club Atlético Unión las actividades deportivas comenzaron a normalizarse. Desde el área de actividades deportivas para poder lograr la apertura, se llevaron a cabo capacitaciones en protocolos sanitarios para la vuelta segura de los entrenamientos con integrantes de las diferentes subcomisiones, como el caso de patín y natación, y profesores y deportistas.También se llevaron adelante capacitaciones sobre los protocolos sanitarios por la vuelta a los entrenamientos, las disciplinas como básquet y vóley, desde los 12 años, en los gimnasios Ángel P. Malvicino y Guillermo Drenner. Igualmente, la aplicación de los protocolos se cumple enérgicamente desde el propio ingreso, con la higiene sanitaria y la toma de temperatura por parte del personal de seguridad.

"Esta semana comenzamos con las actividades deportivas en el club, luego de un largo proceso de producción y presentación de protocolos. Igualmente estamos muy contentos por la vuelta a la actividad de varias disciplinas, porque Unión siempre tiene un gran movimiento en su institución" le dijo Andrés Valenti a UNO Santa Fe.

El directivo responsable de Actividades Deportivas de Unión comentó que "el lunes se arrancaron con la mayoría de las disciplinas deportivas, salvo la pileta que están en refacciones. Los deportes que comenzaron fueron vóley, básquet, karate, también lo hicieron hockey, patín, rugby y gimnasia deportiva con todas sus variedades".

El dirigente tatengue expresó que "los protocolos son diferentes dependiendo de cada actividad, y en relación a la cantidad de personas que tiene habilitadas para poder desarrollar la actividad específica. Si coinciden todas een la parte de higiense y seguridad sanitaria, en eso son muy similares todos".

image.png En el microestadio Guillermo Drenner de Unión comenzaron los entrenamientos de vóley.

"Aquellos deportes que tienen juego con pelota solamente pueden hacer actividades físicas. No pueden jugar un partido. Todos los entrenamientos de todas las disciplinas es una hora como máximo. En algunas actividades son diez jugadores como máximo, en vóley, por ejemplo, son doce jugadores por cada cancha que tengas en la institución. Acá en Unión tenemos veinticuatro jugadoras por turno autorizadas, y un profesor por cada cancha" sostuvo el coordinador deportivo de la entidad de la avenida López y Planes.

Agregó que "todo eso demanda una logística importante. Fue todo un proceso largo de trabajo con todas las subcomisiones. La verdad es que hizo un trabajo espectacular. Cuando se presentaron los protocolos ante las autoridades, se aprobaron sin ninguna objeción, por lo que estamos contentos por eso, y tratando de cumplir a rajatabla con los protocolos".

image.png El profesor Pablo Berón ya trabaja en el gimnasio de la entidad rojiblanca.

Ante la consulta de como está el predio de Unión ubicado a la vera de la autopista, en jurisdicción de la ciudad de Santo Tomé, Valenti expresó que "el complejo la Tatenguita está cerrado, por el tema de que no se puede desarrollar reuniones de determinada cantidad de personas, y que no se puede jugar al fútbol no se ha reabierto digamos. Entiendo que se va a producir su apertura cuando de comienzo el fútbol, sobre todo el amateur, que es realmente importante".

Finalmente, sobre la posibilidad que las diferentes disciplinas tengan torneos este año, Valenti fue sincero al señalar que "dudamos que este año se produzcan competencias oficiales en varias de las disciplinas. En la actualidad, la mayoría de las asociaciones y federaciones tienen por objetivo que los chicos y las chicas vuelvan al club. Las competencias quedaron provisoriamente fuera de lado, y en varias disciplinas creemos que algunas pueden llegar a tener algo en octubre o noviembre".

image.png Valenti destacó que los protocolos fueron aprobados sin ninguna objeción.

"Estamos muy contentos de poder estar en el club trabajando nuevamente. Al principio pasamos todo con mucha incertidumbre de que iba a pasar. Hasta el día de hoy no sabemos si vamos a tener competencia o no. Pero lo importante es que pudimos regresar al club, que no deja de ser una buena noticia" sostuvo Julián Barovero, head coach del plantel superior de vóleibol de Unión.

El director técnico aseguró que "la vuelta se da siguiendo todos los protocolos. Al principio de la cuarentena no sabíamos como iba a seguir y desarrollar todo. Igualmente con las chicas nos supimos organizar a partir de la utilización de las redes. Hacíamos tres entrenamientos semanales, las chicas se supieron adaptar, nos mantuvimos así estos meses, hasta esta semana que pudimos volver".