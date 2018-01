En Independiente todos hablan del buen debut de Emanuel Britez

Emanuel Brítez, defensor de Independiente , dialogó en rueda de prensa luego de la derrota, por penales, ante Gimnasia La Plata en el marco del Torneo de Verano 2018, e hizo hincapié en cómo fue su debut con la casaca del ´Rojo´: "Tenía que demostrar por qué me llamó Holan".

"Me sentí muy cómodo desde que arrancó el partido. Tratamos de mantener la línea de juego que pretendía el entrenador que, por momentos, se pudo hacer bien. En el segundo tiempo se notó la semana intensa que tuvimos de trabajos, pero nunca dejamos de intentar lo que nos piden", fueron las primeras declaraciones de Britez.

Al mismo tiempo que agregó: "Todos conocemos la idea que tiene Independiente y hoy me toca estar adentro y aprenderla. Día a día voy aprendiendo lo que me pide el técnico. Si bien Gimnasia hace presión alta, siempre intentamos y muchas veces salió bien".

Por otro lado, Brítez se refirió a la jugada en la que Lucas Licht debió ser reemplazado por un fuerte golpe en la rodilla: "Licht fue a patear la pelota y él fue a trabar y ahí es cuando se le hace el movimiento de rodilla. Ojalá que no sea nada grave y espero que esté bien".

A su vez, Emanuel habló sobre su rendimiento personal: "Tenía que demostrar por qué me llamó Ariel (Holan). Me tenía que demostrar a mí que estoy a la altura de Independiente y creo que hice un partido positivo".

A su vez, el ex jugador de Unión contó qué es lo que le pide Ariel Holan a la hora de ingresar al campo de juego: "Holan me transmite paciencia, tranquilidad, me pide que agarre ritmo con la pelota, que tenga precisión. A medida que pasen los entrenamientos y los partidos, voy a ir agarrando la mano".