"En la Selección he ido de menos a más"

"Siempre en la Selección, y en las últimas convocatorias que me tocó tener más minutos, he ido de menos a más, como me tocó hacerlo en River y ahora en el Manchester City. En un torneo tan importante que hay que ser eficientes como equipo en todos los partidos. Traté de prepararme física y mentalmente para aprovechar cuando me toque el momento y ayudar al máximo a mis compañeros", agregó. Este viernes, en el Estadio Lusail, la Argentina enfrentará a Países Bajos por los cuartos de final del Mundial Qatar 2022

Álvarez destacó el buen nivel de los rivales pero confía en el grupo y le pidió a la gente que hiciera lo mismo: "Tienen grandes jugadores y un gran equipo. Son fuertes. Con nuestras armas y haciendo lo que venimos haciendo creemos que podemos hacer un gran partido para pasar de fase". "A la gente le pedimos que siga creyendo, confiando en nosotros, apoyando, se siente el cariño. Nosotros vamos a dejar todo en la cancha para darles una alegría a todos", concluyó.