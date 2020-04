"En Lanús no sé si podremos pagarles a todos los jugadores"

Más allá de las cuestiones de salud, el coronavirus ya está complicando demasiado la economía de los argentinos, y los clubes no son ajenos a la realidad que se vive. Mientras en Europa todos buscan reducir sueldos, esa variante es algo que todavía en el fútbol argentino no se planteó formalmente, pero promete ser una cuestión ineludible si la pandemia se sigue profundizando.

"La plata de la televisión que corresponde a marzo, todavía no se cobró. Se va a cobrar entre el 12 y el 15 de abril y Lanús va a priorizar sueldos del personal y los docentes, entre otros. Tenemos casi 700 empleados y esta semana hay que afrontar los sueldos del mes", indicó Nicolás Russo en diálogo con AM 1030.

En tanto, sobre la situación de los futbolistas profesionales, el presidente del Granate agregó: "En la medida que alcance, les vamos a pagar a todos, pero sino pondremos un tope. Habría unos 12 jugadores que cobrarían hasta una parte del contrato y el saldo veremos cómo arreglarlo. La prioridad económica siempre la van a tener los que menos cobran".

Russo aseguró que el club no va a especular y hará el esfuerzo para pagarle a todos, aunque el panorama no es muy alentador: "Vamos a ver cómo lo resolvemos, porque vamos a dejar la cuenta bancaria en $0", indicó. Y además, explicó que si durante abril no se cobra el dinero de televisión (a pagar en mayo) y la cuotas de socios y del colegio, entre otros ingresos, "el panorama pasará a ser completamente distinto".

Por último, dejó su opinión al respecto de la medida que podría tomar la FIFA: "Si esto se prolonga un tiempo considerable, no descarto que hagan una prorroga automática de contratos de junio a diciembre. Pero esto debería abarcar a todos, no al jugador que sirve sí, y al que no te sirve, no. Pero eso no es algo resuelto", cerró.