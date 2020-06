En Rafaela se volvió a la práctica del hockey

Tras la aprobación del protocolo por parte de la secretaría de deportes de la provincia, la Municipalidad de la ciudad de Rafaela, y el secretario de deportes que entendieron que no solo estaban las condiciones sino que también era necesario el regreso, la bocha volvió a rodar en la ciudad cabecera del departamento Castellanos. El Club 9 de Julio de Rafaela pudo regresar a los entrenamientos, duplicando el compromiso para cumplir con el protocolo. Este logro es producto del trabajo de un grupo importante de dirigentes que hicieron las cosas bien. Hay que señalar que 9 de Julio de Rafaela es una entidad afiliada a la Federación del Oeste de hockey sobre césped.

"Estamos muy felices porque se trabajó mucho para volver, y es algo muy importante para todos el regreso. Para las chicas del hockey, para los clubes, y para la vida. También para la salud mental de las jugadoras, como la económica de las instituciones", le dijo Rodolfo Ortiz de Guinea a UNO Santa Fe.

El presidente de la Federación del Oeste Santafesino de hockey sobre césped sostuvo que "hoy se habilitó Rafaela, esta semana volvería Bella Italia, San Jorge y la que viene Humboldt. Esto va a ir siendo un dominó, y eso porque nosotros tenemos una muy buena relación personal con las instituciones, con los presidentes comunales y con los secretarios de deportes".

image.png

"El protocolo nuestros lo deben cumplir las instituciones nuestras con una serie de requisitos que también son tenidos en cuenta por las autoridades comunales. La realidad es que hoy se habilitó Rafaela, después se sumaría Bella Italia, San Jorge, San Justo también la semana próxima. El protocolo tiene diez puntos, con cuestiones claras que los clubes y todos deben cumplir" destacó el dirigente oriundo de la ciudad de Esperanza.

En que consiste el protocolo

"En la parte de entrenamiento, creo que el punto más importante del protocolo que presentamos ante la provincia y las autoridades locales, es la conformación de grupos de no más de doce personas, once más uno, porque debe ser impar, pero que los grupos no son móviles. Una jugadora que pertenece al grupo A no puede ir a entrenar en el horario del grupo B, y con eso logramos trazabilidad, ya que en caso que tengamos algún problema se va a poder aislar sin ningún tipo de dudas" destacó Ortiz de Guinea.

El presidente de la FOH expresó que "el tema de la sanidad antes del ingreso es clave. En el hockey, según el protocolo que presentamos, hablamos de un espacio de 225 metros cuadrados exclusivo por jugador. Hablamos de un box de 9 x 25 metros, donde puede haber solamente un jugador con eso recontra garantizamos el distanciamiento.

image.png 9 de Julio de Rafaela fue autorizado a volver a entrenar más allá que se debe cumplir con un protocolo.

Sostuvo que "no pueden tocar ningún tipo de material; bochas y conos, para eso están los entrenadores. Deben venir con lo mínimo indispensable dentro de sus bolsos, y tienen que ser direccionadas por el entrenador a cada box. Cosa que no tengan contacto con todo lo que trae otra jugadora. Deben ir cambiadas y retirarse cambiadas, ya que los vestuarios deben estar cerrados, y se habilita un sólo baño, en el cual se debe proceder a la desinfección tanto en el ingreso como en el egreso".

Más detalles

"Los entrenamientos no duran más de 45 minutos, para tener un espacio de diez o quince minutos para proceder a la desinfección de las bochas, que de todas maneras deben estar en un recipiente con líquido, y se rocían los palos antes de los entrenamientos. Son todas medidas de precaución que están dentro del protocolo que se nos aprobó" amplificó el dirigente esperancino.

Por último, refrendó que "lo importante acá es que, en este caso, y vamos a tener varias comunas más, rápidamente entendieron que estaban dadas las condiciones para volver a la práctica en forma individual en un deporte grupal. Y que también que se logró porque la secretaría de deportes, como a las demás disciplinas, nos ha atendido y permitido presentar los protocolos, lo cual se hizo con tiempo. Entonces cuando el goberandor firmó que se podía, ya había municipios y comunas que estaban preparados".