En tu cabeza hay un gol

El mercado de pases de verano tendrá su pico de novedades en la primera quincena de enero, sin perjuicio de que ya se mueva el avispero y pese a que el lateral Julio Buffarini ya sea de Boca, son y serán los delanteros quienes se llevarán la parte del león de la búsqueda y la expectación.



Boca, ya que estamos, es por estos días la vedette en términos de rumores periodísticos que de confirmarse en un 50 por ciento terminarán con Guillermo Barros Schelotto al frente de un plantel de 70 futbolistas.



Amén de Ramón "Wanchope" Abila, ya confirmado, del referido Julio Buffarini y de la obsesión del presidente Daniel Angelici por el regreso de Carlos Tevez, circulan decenas de nombres que van desde los razonables Emmanuel Mas, Gustavo Bou y Néstor Ortigoza, hasta la delirante versión de la llegada de Isco a raíz de sus disputas con Zinedine Zidane y una presunta deuda del Real Madrid por la lejana venta de Fernando Gago.



Conste, para neófitos y despistados, que el espléndido malagueño Isco gana montañas de euros en el Real Madrid, es parte de la selección de España y jugar en Boca está tan cercano a sus deseos como La Quiaca de Ushuaia.



Por el lado de River las mayores preocupaciones de Marcelo Gallardo están más ligadas al mediocampo y a la delantera, a despecho de que Augusto Batalla pasaría a Atlético Tucumán y más tarde o más temprano saldrán a buscar un arquero que no sería Marcelo Barovero, cuyo regreso a la Por el lado de River las mayores preocupaciones de Marcelo Gallardo están más ligadas al mediocampo y a la delantera, a despecho de que Augusto Batalla pasaría a Atlético Tucumán y más tarde o más temprano saldrán a buscar un arquero que no sería Marcelo Barovero, cuyo regreso a la Argentina será más posible recién en junio o julio de 2018.



Lucas Pratto es el nombre más codiciado en River y a la vez uno de los más codiciados en México, por América, aunque tal parece que el club dueño de su pase, San Pablo, cederá a la voluntad del propio futbolista: jugar en la Argentina y ser más visible a los ojos de Jorge Sampaoli.



"Su pase de definirá después de las Fiestas", declaró Gustavo Goñi, representante de Pratto, al parecer virtual compañero de Ignacio Scocco en la delantera del River en ciernes.



Al tiempo que Pratto se acerca a Núñez, quedará por verse el destino del resto del póker pretendido por el "Muñeco" Gallardo: Silvio Romero, Lucas Zalarrayán, Damián Musto y Franco Armani, que desde la flamante llegada de Jorge Almirón a la dirección técnica de Atlético Nacional aparenta estar más cerca de continuar en Medellín.



Por cierto: Almirón ha pedido la contratación de Iván Marcone y si se confirmara la desvinculación de Román Martínez (¿a Rosario Central o a Tigre?), sellada la libertad de acción del emblemático Maxi Velázquez (¡420 partidos en la Primera de Lanús!), va de suyo que el equipo que dirigirá Ezequiel Carboni tendrá pocos puntos de contactos con el que coronó con brillantez hacia la mitad de 2016.



Ariel Holan arma su casillero de ingresos y egresos en Independiente, sueña con Fernando Belluschi, en tanto Eduardo Coudet gestiona un mínimo de tres refuerzos para Racing, entre los cuales a primera mirada los más cercanos son el defensor central Alejandro Donatti y el mediocampista Facundo Barboza, el juvenil de Ariel Holan arma su casillero de ingresos y egresos en Independiente, sueña con Fernando Belluschi, en tanto Eduardo Coudet gestiona un mínimo de tres refuerzos para Racing, entre los cuales a primera mirada los más cercanos son el defensor central Alejandro Donatti y el mediocampista Facundo Barboza, el juvenil de Argentinos Junors.



Además de Belluschi, unos cuantos jugadores de San Lorenzo son pretendidos por clubes de la Argentina y del exterior, entre otros Ezequiel Cerutti, Paulo Díaz, Nicolás Blandi y Marcos Angeleri, que se incorporaría al plantel vintage de Estudiantes.



Los albirrojos ya han sumado a Gastón Giménez de Godoy Cruz y Alex Vega de Villa Mitre de Bahía Blanca, a la vez que perseveran por el extremo colombiano Mauricio Cuero y siguen de cerca a John Manuel Arteaga, el Sub 20 de Atlético Nacional.



En términos de ruido de verdad, no de mucho ruido y pocas nueces, Vélez está cerca de sumar a un hijo dilecto, Mauro Zárate, hoy en el Al-Nasr de Emiratos Arabes, además del wing Agustín Bouzat y del central Marcos Trosiglieri y un par más por determinarse, fruto de la suculenta venta de Maximiliano Romero al Stuttgart de la Bundesliga.



(El medio centro santafecino Leandro Desábato, libre, firmó con el Vasco da Gama de Río de Janeiro).

Por el lado de Santa Fe, en Colón podría consumarse la desvinculación del goleador Diego Vera y de Unión son codiciados los dos atacantes titulares, Franco Soldano y Lucas Gamba.



Entre los número 9 que constan en más de un proyecto destacan Walter Bou, al parecer sin lugar en Boca y pretendido por Talleres de Córdoba ; el uruguayo Santiago García, el Morro, del Tomba, y asimismo otro oriental, el veterano Santiago Silva, que con 37 abril ya ha cambiado de club dos decenas de veces y se lo menciona en Belgrano y en Gimnasia, donde jugó entre 2006 y 2008.



El "Lobo" podría desprenderse de Nicolás Ibañez, ex Comunicaciones; Huracán vendió al "Kaku" Alejandro Romero Gamarra en 7 millones de dólares, que abonará New York Red Bull; y Banfield, que ya no contará con Luciano Civelli, que ha colgado los botines, espera las coordenadas de Julio César Falcioni en franca recuperación de sus problemas de salud.



De Defensa y Justicia se han ido Gonzalo Castellani y Hernán Fredes y entre los varios candidatos a dejar Newell's sobresale Brian Sarmiento, que entre 2007 y 2017 suma ya treces clubes, incluido Estudiantes, donde hizo las divisiones menores y debutó en un amistoso en los tiempos de Diego Simeone.



En el mercado de novedades de clubes que han cambiado de entrenadores son dignos de reponer, además de Coudet en Racing, al debutante Cristian Ledesma en Tigre, Sergio Rondina en En el mercado de novedades de clubes que han cambiado de entrenadores son dignos de reponer, además de Coudet en Racing, al debutante Cristian Ledesma en Tigre, Sergio Rondina en Arsenal , Christian Bassedas en Olimpo y Sebastián Pena en Chacarita Juniors.





Fuente: Opinión de Walter Vargas para Télam