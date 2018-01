¡Encendió la Pipa! Lucas Alario se despachó con un doblete en el triunfo del Bayer Leverkusen

El delantero argentino Lucas Alario anot贸 hoy dos tantos en la goleada Bayer Leverkusen, su equipo, ante Hoffenheim por 4-1 como visitante, en un encuentro correspondiente a la 19陋 fecha de la Bundesliga de Alemania.



El ex River Plate y Col贸n de Santa Fe convirti贸 su primer doblete en el conjunto alem谩n, a los 25 minutos del segundo tiempo y a los 45m. de la misma etapa, y de esta manera suma cinco goles en la temporada.







Alario volvi贸 a ser titular en el equipo dirigido por el alem谩n Heiko Herrlich, algo que no suced铆a desde el 17 de diciembre contra Hannover 96.



Con esta victoria, Bayer Leverkusen (31 puntos) se coloc贸 como escolta de Bayern M眉nich (44), mientras que Hoffenheim contin煤a con 27 unidades.



Por otro lado, Stuttgart, con los argentinos Emiliano Ins煤a (ex Boca Juniors) y Santiago Ascac铆bar (ex Estudiantes de La Plata), cay贸 con Mainz 05, que tuvo a Pablo De Blasis (ex Gimnasia y Esgrima de La Plata) en el banco de suplentes, por 3-2, de visitante.





Los otros resultados de la jornada fueron los siguientes: Friburgo 2-Leipzig 1; Wolfsburgo 1-Frankfurt (David Abraham) 3.



M谩s tarde: Hamburgo-Colonia.









Ma帽ana completar谩n: Bayern M眉nich-Werder Bremen; Borussia M枚nchengladbach-

Augsburgo; Schalke 04 (Franco Di Santo)-Hannover 96.



Posiciones: Bayern M眉nich 44 puntos; Bayer Leverkusen, Leipzig y Borussia M枚nchengladbach 31; Borussia Dortmund, Frankfurt y Schalke 04 30; Augsburgo y Hoffenheim 27; Hannover 96 26; Hertha Berl铆n 25; Friburgo 23; Wolfsburgo, Stuttgart y Mainz 05 20; Werder Bremen 16; Hamburgo 15; Colonia 9.