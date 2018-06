Enorme victoria del Peque en Roland Garros

Diego Schwartzman sigue adelante con su sueño en Roland Garros. El Peque perdía dos sets a cero con el sudafricano Kevin Anderson, número 7 del mundo, pero remontó y completó la hazaña con una victoria inolvidable. Fue 1-6, 2-6, 7-5, 7-6 (0) y 6-2 en un partido realmente loco, que le dio el pase a cuartos de final. Ahora se viene Juan Martín de Potro, también en busca del pase de ronda.

El Peque la pasó muy mal durante los dos primeros sets de su choque de este lunes. Su rival, el sudafricano Kevin Anderson, número 7 del mundo y sexto preclasificado en el certamen parisino, dominó claramente esa parte del partido.





Apoyado en una devolución muy precisa y potente, Anderson martilló sobre el saque del argentino de entrada. Quebró en el segundo game y aunque el Peque pudo recuperarse enseguida con su propio break, en el juego siguiente resignó de nuevo su servicio.





Sin fisuras, Anderson volvió a quebrar en el sexto juego y así, con cuatro games consecutivos y el argentino sin poder mantener su saque en todo el primer parcial, clavó el 6-1 con el que se cerró ese capítulo.





El nivel de aciertos de Anderson se mantuvo en el segundo set, y el Peque no mostró tampoco grandes argumentos para revertir la historia. Un nuevo quiebre del sudafricano, de entrada nomás, dejó claro que el argumento de la obra estaba lejos de cambiar.





Aunque en el tercer game Schwartzman consiguió mantener su saque para frenar la sangría y lo festejó con un grito elocuente -llevaba seis games cedidos consecutivamente y no había podido ganar su juego de servicio en todo el partido-, poco cambió. Anderson no tardó en estirar aun más su ventaja con un nuevo break para sellar el 6-2. Si no cambiaba algo pronto, la historia marchaba inevitablemente hacia una derrota para el argentino.