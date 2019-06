La Unión Argentina de Rugby comunicó en las últimas horas que ya no quedan disponibles entradas para la jornada del sábado 8 de junio en el club CRAI, la cual tendrá, desde las 13, el partido entre Los Pumitas y Fiji, como principal evento de la jornada. Además de dicho encuentro, también estarán jugando Irlanda y Australia, a las 10.30 y como cierre del día, Inglaterra ante Irlanda, a las 15.

Por otra parte, para el mismo día hay un remanente de entradas disponible para la jornada que tendrá lugar el mismo 8 de junio en el Hipódromo de Rosario, y que tendrá los siguientes partidos: Sudáfrica vs Georgia (10:30), Francia vs Gales (13 hs) y Nueva Zelanda vs Escocia (15 hs).

Las entradas están disponibles en la web de Ticketek, y en los locales de Sport 78, punto oficial de venta. En la sede del Hipódromo de Rosario se podrán adquirir exclusivamente los días de partido.

Los Pumitas arribarán este viernes a la ciudad de Santa Fe, y al mediodía realizarán el tradicional Captain´s Run en el campo de juego donde mañana sábado se medirán con la escuadra de Fiji.

El integrante del concejo directivo de la UAR, el santafesino Jorge Bruzzone, solicitó que "le pedimos al público que va a ir a ver a Los Pumitas en CRAI que vaya con anticipación, y con tiempo porque va a concurrir mucha gente y hay que ser organizado".

El dirigente comentó que "pedimos disculpas a todos los amantes del rugby y a aquellos que nos piden entradas, pero lamentablemente no queda nada de tickets. Va a ser una verdadera fiesta del rugby, y esperemos poder disfrutarlo con todos los que vayan".