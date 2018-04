Entre lágrimas Iniesta anunció su partida del Barcelona

El capitán del Barcelona, Andrés Iniesta, anunció hoy que se irá del club catalán al finalizar esta temporada, en una emotiva presentación que hizo en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva ante la prensa, la mayoría de sus compañeros y el presidente de la entidad, Josep Maria Bartomeu.

"Es una decisión muy meditada, valorada y pensada por mí y con mi familia. Después de 22 años aquí sé lo que significa ser jugador de este equipo, que para mí el mejor equipo del mundo. Por exigencia y siendo honesto, entiendo que mi etapa acaba este año. No podría darle lo mejor de mí en lo físico y mental", dijo Iniesta visiblemente emocionado y con lágrimas en los ojos.

No obstante, Iniesta no comunicó si al terminar la Liga (restan cinco fechas) y la Copa del Mundo de Rusia (será uno de los mundialistas del seleccionado de España), su destino será la Superliga china, ni tampoco mencionó el equipo en el cual jugaría.

"Hay cosas por hablar, por cerrar, son cosas distintas, lo único que siempre he dicho es que no competiría nunca contra mi club. Todos los escenarios fuera de Europa pueden ser. A final de temporada sabremos el lugar", explicó el talentoso volante.

El autor del gol que le dio a España el título mundial de Sudáfrica 2010 ante Holanda, a la hora de dar las gracias manifestó: "Quiero agradecer a mis compañeros, son los que me hacen ser mejor cada día. A todos los aficionados que me mostraron su cariño en el campo y fuera de él. A mis padres, a mi hermana y a la persona más maravillosa que me he encontrado en mi vida y que me hace feliz cada día que es mi mujer".

El notable futbolista que reúne 669 partidos y 57 goles en Barcelona, sumadas todas las competencias, se refirió al argentino Lionel Messi, compañero de muchas jornadas gloriosas. "Ha sido un honor compartir equipo y tantos momentos mágicos con él. No hay otro como Messi y veo muy difícil que lo haya. Siempre he dicho que Leo es una parte fundamental para que este equipo gane títulos. Y como compañero también ha sido mágico", sostuvo ante un auditorio colmado y televisado en directo.

Iniesta, que dentro de un mes cumplirá 34 años, pondrá así un final a 22 años de relación con el único equipo en el que jugó como profesional y con el que ganó 31 títulos, a la espera de que este fin de semana pueda sumar otra vuelta olímpica en la Liga española.

Finalmente y otorgándole un toque nostálgico a sus declaraciones, Iniesta expresó que le gustaría ser recordado como "un gran futbolista y como una gran persona". "El fútbol pasa y lo que nos queda son las personas. El trato que has tenido es lo que al final quedará. Cada uno tendrá su opinión de mí, pero ese es mi deseo. Ser un gran jugador. Un gran deportista y representar a este club de la mejor manera posible", concluyó.