Erviti, contra Holan: "Me sorprendió y me cayó mal su manejo"

Walter Erviti apareció en los medios para dar su versión de los hechos, después de darse a conocer que no será tenido en cuenta en Independiente por decisión del entrenador Ariel Holan. Y no ocultó su enojo y desencanto para con el DT.





"Hace 20 días Holan me agredeció el esfuerzo y me dijo que me iba a tener en cuenta. Después, me enteré que no por los dirigentes. Y yo lo tuve que llamar a Holan y preguntarle si tenía algún problema conmigo. La verdad que ya no sé qué pensar. Quiero creer que es deportivo", relató en diálogo con Radio Continental.





"Claramente esta es una situación mal manejada. Podríamos haber terminado todos mirándonos a los ojos", lamentó, y recordó: "A Holan lo conozco hace 10 años, me sorprendió y me cayó mal su manejo. Estoy dolido, no soy un pibe de 22. Tengo 38 y hablo las cosas como un hombre. Holan antes me decía que jugaba muy bien al fútbol. Conceptualmente, alguien que dice una cosa y después hace otra es un tipo que no es de mi agrado". Además, comparó su salida con la del preparador físico Alejandro Kohan: "En cierto punto es parecido a lo que le pasó. Nosotros teníamos una muy buena relación con él".





Erviti también reflexionó sobre otras circunstancias en torno a su marginación: "No me merecía que se corra esa bola de que no me iba a presentar a entrenar. Eso no me gustó. Yo también salí campeón con Independiente. Me infiltré mucho para jugar y estar cerca de mis compañeros. Pensé siempre en el beneficio del equipo, pero me costó mucho por momentos".





También analizó: "Holan me puso muchas veces de volante central solo. Yo le había dicho que no me sentía cómodo ahí, pero me pedía que dé una mano y yo lo hacía. El lugar dónde me sentía más cómodo en la cancha es cerca del nueve y cerca del área. A la hora del análisis, yo jugué poco en mi posición".





Por último, aclaró: "Nunca me ofrecieron directamente ser el técnico de la Reserva. Yo avisé que quería seguir jugando al fútbol".