"Es divino ver la felicidad de las chicas de Santa Rosa"

Más adelante aportó que “lo principal fue la felicidad de las chicas, al principio estaban nerviosas por las cámaras, fue divino, el resultado al margen. Enseguida empezaron a preguntar cuando es el próximo partido. Volver a encontrarnos y competir es lo más lindo. Cada jugadora (yo tengo Femenino), el equipo depende de ella, hay que mejorar, su carácter, de todo se puede sacar algo bueno”.

En otro tramo de la charla acotó que “la idea era involucrar a todos, jugadores, entrenadores, oficiales de mesa, árbitros de básquet, que estemos todos juntos para pasarla bien. Ojalá que en breve podamos jugar de manera convencional y esto pase al recuerdo. Lo importante es que los jugadores y jugadoras sigan yendo al club”.

Respecto a las deserciones que provocó la pandemia, Pablo González admitió que “en el básquet Femenino de Santa Rosa tuve una sola deserción, durante la pandemia intentamos rotar, cuando hicimos zoom, buscamos desafíos, trabajando mucho con el interés de las chicas. Cambiamos modalidades y al momento de la vuelta todas fueron. Hicimos hasta amistosos virtuales, que no se dispersen, manteniendo el interés, es lo que buscamos”.

En su despedida, cuando lo consultamos por los proyectos que lanzó la CABB para expandir la rama femenina, Pablo González opinó que “hay mucho potencial en el interior que uno no conoce, también al no haber ligas, hay chicas que entrenan con varones, tienen 15 o 16 años, tienen un talento importante, al no tener competencia local todo eso se pierde y no se ven. Con esta expansión que se busca aumentará la cantidad y calidad de todas las jugadoras”.

UNO Santa Fe - Marcapersonalweb