"Es un torneo que nos gusta mucho jugarlo"

El Torneo del Interior que organiza la UAR es una competencia dura, con viajes y rivales complicados. Para CRAI no fue la excepción, ya que en la primera fecha, cayó ante La Tablada en Córdoba 36 a 26, y posteriormente, logró imponerse en Tucumán ante Huirapuca 39 a 37.

El medio apertura Francisco Alberto le dijo a UNO Santa Fe que "Creo que venimos de menos a más, tuvimos un primer partido en el que pudimos desplegar las cosas que venimos entrenando a lo largo de todo el año, y por algunas razones no se nos pudo dar. En el segundo partido pudimos desarrollar más nuestro juego, logramos mantener la concentración, y nos trajimos un valioso triunfo".

En relación a la victoria conseguida en la provincia de Tucumán, destacó que "La clave para ganarle a Huirapuca fue el haber mantenido la concentración los ochenta minutos de juego, habíamos analizado al rival, sabíamos que tenían un pack pesado, y una línea muy buena, sobre todo un diez muy habilidoso, modificamos algunas cuestiones en defensa, y lograrmos generar en ataque lo que hicimos ante Tablada que había sido muy buena".

En cuanto a la derrota en la provincia de Córdoba en la primera fecha señaló que "El partido con Tablada se nos fue en los primeros veinte minutos, entramos muy desconcentrados, contra un gran rival que no perdona, y para muestra de eso, iban quince minutos y ya estabamos perdiendo 19 a 0 con tres tries en contra. Hasta que nos despertamos, logramos plasmar nuestra táctica de juego, mejoramos notoriamente la defensa, y en el segundo tiempo logramos dar vuelta el resultado. Pero fallamos en defensa, nos metieron un try y se terminaron llevando el partido".

El próximo sábado 24 de agosto, a las 15, en la autopista, por la tercera fecha, CRAI recibirá a los uruguayos de Montevideo Cricket con el arbitraje del chaqueño Diego Colussi, sobre lo cual Alberto expresó que "Ahora se nos viene Montevideo de local, es un equipo con el cual ya jugamos con ellos, con dos victorias, pero van a querer venir a buscar ganar en el torneo, y contra nosotros. Por lo que estimo que será un partido muy duro, muy físico, en el cual nosotros tendremos que estar bien concentrados, y llevar el plan de juego que sabemos que cuando lo respetamos las cosas se dieron".

"El objetivo en el Interior es ir partido a partido, seguir consolidando nuestro juego tanto en defensa como en ataque, tenemos una cuenta pendiente con el tema de tacklear bien duro, pero no tengo dudas que si pulimos esas cuestiones, creo que vamos a poder clasificar a la siguiente instancia", comentó el diez de la escuadra Gitana sobre cual es el objetivo del equipo en el certamen nacional.

Finalmente, manifestó que "es un torneo muy lindo de jugar, te tocar enfrentar a equipos que a lo largo del año no lo hacés, porque son de otras uniones, pero estamos muy entusiasmados, porque buscamos llevar al CRAI lo más arriba posible, siempre y cuando logremos hacer las cosas bien".