"Es una linda responsabilidad ser el capitán"

Saldo positivo

"La gira por Chile fue muy linda y muy efectiva, el partido lo ganamos bien, y eso suma. Sirve para la confianza de los jugadores, lo hicimos contra un seleccionado nacional, en un partido muy duro. Nos sirvió mucho, hay cuestiones que en los entrenamientos buscamos mejorar, y otros que debemos mantener. Pero creo que la gira fue satisfactoria desde el punto de vista rugbístico y desde el grupal", expresó el rugbier Gitano.









En cuanto a como viene el proceso, comentó que "La preparación para el Campeonato Argentino ha sido muy buena, se hizo una gira, una semana antes del debut en el torneo, porque nos dimos cuenta de las cuestiones que hubo que trabajar, para arrancar con Sur con el pié derecho. De cara al debut estamos bien, pero en el partido con Chile, hay ciertas cosas que salieron. Físicamente estamos bien, tenemos un par de lesionados, pero en líneas generales estamos bien".





Sobre el rival de éste sábado en el debut en la competencia nacional, explicó que "Con Sur será un partido duro y complicado, no se hizo un análisis del rival, solamente tenemos como antecedente el partido que jugamos el año pasado, pero nosotros debemos mantener la concentración, y tratar de plasmar en el campo de juego, lo que venimos trabajando. No han jugado partidos amistosos, así que muchos parámetros no tenemos, pero igualmente siempre es un rival que hay que respetar".





Expresó que "Si nosotros hacemos bien las cosas, si cumplimos con lo que nos piden los entrenadores, y logramos mantener la concentración, no deberíamos tener ningún inconveniente".

"El objetivo que nosotros tenemos está clarísimo, llegar al último partido y ascender. Más allá que el torneo no se juegue el año que viene, pero siento que no nos afectó la determinación de la UAR. Estamos enfocados en el partido con Sur, y como señaló uno de nuestros entrenadores, tenemos que tener como meta ascender", señaló Bay, sobre la cuestión de la suspensión del campeonato de provincias que no se jugaría el año que viene.