"Es una satisfacción este reconocimiento"

World Rugby anunció recientemente otro año de positivos números en su programa de masificación Get Into Rugby, destacando a Sudamérica Rugby como una de las asociaciones regionales de mejor labor, y en específico, a Colombia por su gran trabajo en el GIR.





Específicamente, Colombia lideró la tabla de participantes de Get Into Rugby con un total de 216.341 niños y niñas en 2017, la mayor cantidad para una unión en todo el mundo. Con más de 104 mil nuevos participantes, los colombianos también registraron el mayor crecimiento global de 2017, año en que tuvo la mayor cantidad de actividades de Get Into Rugby junto a Sudáfrica.





El santafesino Guillermo Signorelli, Gerente de Get Into Rugby en Sudamérica Rugby, manifestó su contento por lo realizado por tanta gente en los países de la región ."Es para destacar a las personas que trabajan día a día en la implementación del programa en todas sus sedes; la mayoría lo hacen desde el voluntariado y con amor al rugby. Sin la pasión y el trabajo de ellos, esto no sería una realidad. No solo los logros de Colombia si no en el resto de las 15 uniones y federaciones que conforman Sudamérica Rugby.





En todo esto, la planificación y el trabajo en equipo es fundamental. "Fue muy importante poder asistir a cada una de las reuniones de asesoramiento y a las visitas. Fueron dos años de arduo trabajo, que sin dudas dieron su recompensa", señaló Signorelli, formado en el Club Universitario de Santa Fe. "Todo esto fue posible al apoyo de las autoridades de SAR que acompañaron en la propuesta inicial."





Con respecto al futuro, Signorelli explicó que "se está pensando en darle un vuelco al programa en la región, incrementar la cantidad de equipos y clubes, lograr jugadores registrados, dándole calidad a toda la cantidad de participantes que pasaron y pasan por el programa. Sabemos que es una tarea difícil pero debemos ser consientes que debemos ser estratégicos en nuestras acciones para optimizar los recursos y el retorno de la inversión.





Finalmente, el Presidente de Sudamérica Rugby Sebastián Piñeyrúa felicitó a todos los involucrados. "El éxito del programa Get Into Rugby es gracias al enorme esfuerzo de mucha gente a la que le agradecemos y felicitamos el amor que pone para que más gente pueda conocer y disfrutar nuestro deporte. Tenemos que entre todos trabajar para que esos nuevos jugadores abracen nuestros valores y sigan disfrutando del rugby."