Escocia aplastó a Los Pumas

El seleccionado de rugby de Escocia venció como visitante a Los Pumas de Argentina por 44-15 (parcial 36-3), en un test-match disputado este sábado en el estadio Centenario de la ciudad de Resistencia, en la provincia del Chaco.





En la parte inicial, al equipo argentino le costó mucho defender el ataque sostenido de su rival, que aprovechó todas y cada una de las pelotas de las que dispuso para ir hacia el ingoal Puma con criterio y buena toma de decisiones.





En esa primera etapa, el equipo visitante capitalizó cada oportunidad y su número 9 -George Horne, la figura de la cancha- fue el encargado de hacer que su equipo encontrase la velocidad y las variantes que lastimaron la meta nacional varias veces. A todas luces, fue el jugador más destacado de ese primer tiempo en el que Escocia fue superior.





En la segunda mitad, el conjunto nacional pudo tener un poco más la pelota. De esa forma, llegó dos veces al try y buscó por todos lados pero, a pesar de la insistencia, no pudo volver a vulnerar la meta escocesa porque la visita defendió de manera certera. Ellos, vale decirlo, fueron incisivos también y respondieron con puntos, siempre que tuvieron ocasión, en cada uno de sus avances.





pumas 1.jpg



El triunfo de Escocia resultó merecido porque el equipo del cardo estuvo preciso, fue punzante y muy efectivo sobre todo, en aquella primera mitad en la que prácticamente selló el destino del partido. El pilar Javier Díaz, que debutó como titular, manifestó "Me voy triste porque tuvimos muchas fallas individuales que nos costaron el partido. No tuvimos tackle, no pudimos hacer casi nada".





En tanto que Emiliano Boffelli expresó que "Desde el principio ellos se impusieron, entraron con todo y hay que reconocerles el mérito. Pagamos caros los errores defensivos que cometimos. Cuando tuvimos la pelota llegamos, pero después, sin hacer ajustes defensivos, fue muy complicado. Ahora ya está. Hay que seguir".





pumas 2.jpg



Síntesis



Los Pumas: Javier Díaz, Agustín Creevy (capitán) y Nahuel Tetaz Chaparro; Guido Petti y Matías Alemanno; Pablo Matera, Tomás Lezana y Leonardo Senatore; Martín Landajo y Nicolás Sánchez; Sebastián Cancelliere, Bautista Ezcurra, Matías Orlando, Bautista Delguy y Emiliano Boffelli. Entrenador: Daniel Hourcade. Luego ingresaron: Julián Montoya, Santiago García Botta, Santiago Medrano, Tomás Lavanini, Marcos Kremer, Gonzalo Bertranou, Santiago González Iglesias y Juan Cruz Mallía. Escocia: Allan Dell, Stuart McInally (capitán) y Simon Berghan; Tim Swinson y Grant Gilchrist; Magnus Bradbury, Fraser Brown y David Denton; George Horne y Adam Hastings; Blair Kinghorn, Pete Horne, Nick Grigg, Dougie Fife y Stuart Hogg. Entrenador: Gregor Townsend.

Luego ingresaron: George Turner, Jamie Bhatti, Zander Fagerson, Ben Toolis, Jamie Ritchie, Sam Hidalgo-Clyne, James Lang, Chris Harris.

Primer tiempo: 1', 7', 14' y 20', conversiones de P.Horne por Tries de G. Horne, Kinghorn, McInally y Bradbury (E); 17', Penal de Sánchez (A); 27', Penal de P. Horne (E); 39', Try de G. Horne (E)

Resultado Parcial: Argentina 3 - Escocia 36

Segundo tiempo: 9', Gol de Sánchez por Try de Lezana (A); 13', Try de Fife (E); 18', Try de González Iglesias (A); 21', Penal de P. Horne (E).