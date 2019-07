"Ese Colón jugaba realmente bien al fútbol"

Francisco "Pacho" Maturana analizó en el programa Super Deportivo Radio por Radio Villa Trinidad, con la manera que lo caracteriza, la Copa América que se viene, desde Brasil y en su nuevo rol como asesor e integrante del cuerpo técnico de Venezuela.

El único entrenador de la Selección Colombiana que obtuvo la única Copa América en el 2001 expresó: "Argentina es candidata. Empecé a creer en Argentina cuando escuché a Lio Messi, hace algunos meses en una nota extensa, que duró como medio día y dije: "Epa es Diego, llegó Diego, llegó Lio" tiró. Sobre como debería Colombia marcar a Messi, el ex DT "cafetero", tiró "No es cuestión de mandar a una persona que estuviera todo el tiempo al lado de Messi, sino tener muy bien blindado el espacio donde Messi. Como hizo la "roca" Sánchez en el 2011", explicó.

Francisco Maturana ve el fútbol, como su vida, con alegría y calma, para la pelota y analiza. El hombre que tuvo su pasó por Colón de Santa Fe como entrenador, y que en la actualidad se encuentra como asesor del cuerpo técnico de Rafael Dudamel, en Venezuela contó: "Acepte por una petición de un amigo, como es Rafa. Hace tiempo que vengo trabajando desde afuera con el y acompañándolo en sus proyectos. Él quería que lo acompañe rumbo al desafío de Qatar 2022. Es parte de mi preparación, sigo dispuesto a aprender en este escenario que es la Copa América. Este equipo de Venezuela, tiene un proceso y trabajo. Como grupo es extraordinario. A estos chicos los conocía, este grupo tiene valores y principios que caracteriza a Rafael Dudamel como persona. Quizás la historia no avala a Venezuela, porque nunca fue campeón, pero reitero, tiene un proceso, tiempo de trabajo y eso es respetable", abrió el juego en Super Deportivo Radio en Radio Villa Trinidad.

LOS MOTIVOS POR LOS CUALES ARGENTINA ES CANDIDATA

"Este campeonato es el más difícil y el más atractivo. Candidatos hay varios, pero ojo que acá en América nadie te regala nada, Argentina es "top". Creo que Argentina es candidata y mucho. Y sabe usted cuando empecé a creer en una Argentina candidata, cuando escuché a Lio Messi, hace algunos meses en una nota extensa, que duró como medio día y dije: "Epa es Diego, llegó Diego, llegó Lio", porque asumió su liderazgo, desde afuera, porque cuando vos asumís desde afuera relajas a tus muchachos y compañeros de trabajo. También tienen a Menotti. Por eso, creo que a Argentina hay que tratarla de "usted" en esta Copa América. Messi es uno y es Argentina. Si yo elijo a Messi como el mejor del mundo, no tiene la necesidad de demostrármelo todos los días o en tal o cual torneo. Uno cuando toma una decisión y lo elige y eso se convierte en una religión".

SU PASO POR EL FÚTBOL DE SANTA FE Y COLÓN

"Ese paso me dejó muchas enseñanzas, respeto y cariño. Recuerdo que un "barra" de Colón me agarró y me dijo Francisco "Acá a los ídolos los recordamos por lo que ganan, no por lo que pierden" y eso me pareció muy bonito. En el fútbol hay momentos y Colón los tuvo, pero a veces uno en el fondo piensa ¿Cuando va a ser el día que Santa Fe tenga el equipo que quiera? porque Santa Fe no solamente no quiere un equipo que gane, sino la forma en que quiera ganar. Siento y deseo que aparezca esa gente para que tengan esa pertenencia y la gente pueda disfrutar de ese exquisitez para disfrutar el fútbol. Hay cosas que uno siempre esta buscando y muchas veces no sabe lo que esta buscando, pero cuando lo ve y lo reconoce. Tengo el recuerdo de un hombre en un banco de Santa Fe me dijo "Pacho, estoy hinchado de fútbol" y no sabía si habíamos ganado, empatado o perdido, porque ese Colón, en Santa Fe, realmente jugaba bien al fútbol y gracias a esa exigencia del hincha de Colón que es un simpatizante exquisito. Muchos se quedaban sin voz, porque nos hacían sentir que eramos de ahí. Hay un ejercicio elemental de gratitud con uno mismo es si vos tenes algo que te hizo bien y poder repetirlo, hay que volver, hay que volver. Muchas veces Horacio me ha invitado a participar en el fútbol de Colón y la verdad me encantaría…"

COMO DEBE FRENAR COLOMBIA A MESSI

"Estuve en la Copa América en el 2011, que se jugó en Argentina, cuando "Bolillo" Gómez era el entrenador y yo estaba como director de desarrollo del fútbol Colombiano. En ese partido quedamos 0-0 y usted, ¿Vió el trabajo que hizo la "roca" Sánchez?, no es cuestión de mandar a una persona que este todo el tiempo al lado de Messi, hay tener muy bien blindado el espacio donde Messi se mueva. De igual manera, no te garantiza nada porque ese hombre frota la lámpara y listo. Ese esquema táctico fue 4-1-4-1 y la "roca" era el doblaje de acuerdo a donde Messi se moviera. Si iba a la derecha, el se sumaba con el hombre que lo marcaba para doblarlo. Sea a la derecha, izquierda o por donde apareciera. Y eso a Messi se le complicaba".