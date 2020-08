España: ¿Luis Suárez también se va del Barcelona?

Luis Suárez, amigo de Lionel Messi, pidió a la dirigencia de Barcelona que si no lo quieren para la próxima temporada, que hablen cuanto antes con él y no filtren su nombre a los medios de España, aunque aseguró que todavía no mantuvo una charla con el nuevo técnico.

"Se habla de algunos nombres que dio el presidente, de cambios que se pueden dar, pero a mí nadie me dijo que quieren prescindir de mí. Si este es el deseo del club, estaría bien que el responsable que elija hable directamente conmigo. Mejor así que filtrar si soy uno de los que quieren que salgan. Está por ver", dijo el uruguayo en una entrevista a 'El País' recogida por Europa Press y que reproduce DPA.

"Yo también quiero lo mejor para el club y mi idea hoy es seguir, pero si desde el club deciden que soy prescindible, no tengo inconveniente de hablar con los que deciden. ¿Koeman? Aún hablé con él", añadió el charrúa, a quien de diferentes sectores señalan como uno de los responsables por la abultada derrota en Lisboa que supuso el adiós a la 'Champions'.

"Cuando se pierde como se perdió en Lisboa todos somos responsables. No sería justo señalar a solo un jugador. A veces se quiere personalizar, pero creo que nadie podrá poner en duda mi compromiso con el Barcelona. Fue un día que todo salió mal. Nos vimos superados y no supimos cómo arreglarlo", agregó.

image.png Luis Suárez, amigo de Leo Messi, se refirió a los rumores sobre su salida del Barcelona de España.

"Honestamente creo que falta un poco de coherencia, paciencia y sobre todo memoria. Ya se sabe que con la derrota se dispara contra todo y contra todos Cuando falta conocimiento y argumentos para explicar las cosas a fondo se suele sacar un motivo fácil y simple. Y sí, soy amigo de Messi. Es un orgullo para mí; en la cancha no hay amigos sino compañeros de equipos que estamos para ayudarnos y fuera de la cancha, tengo la suerte de contar como amigo a una persona excelente como Leo", sentenció.