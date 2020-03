Espanyol de Barcelona confirmó seis casos de coronavirus

Espanyol Fútbol Club de Barcelona confirmó este martes que tiene "seis casos positivos" de coronavirus en integrantes de su plantel y cuerpo técnico del equipo que interviene en la Liga Española de fútbol de primera división.

Si bien la institución catalana no dio a conocer los nombres de los afectados sí especificó que todos ellos presentan "síntomas leves" de la infección que se transformó en pandemia mundial y ya lleva más de 530 muertes solamente en territorio español.

Además, según indicó el periódico madrileño As, los enfermos están cumpliendo con "el protocolo y siguiendo las indicaciones médicas" que las autoridades sanitarias han recomendado para los afectados.

RCD Espanyol de Barcelona on Twitter COMUNICAT OFICIAL | Detectats 6 casos de COVID-19 al RCD Espanyol de Barcelona: https://t.co/jxtE8s75uc



COMUNICADO OFICIAL | Detectados 6 casos de COVID-19 en el RCD Espanyol de Barcelona: https://t.co/C4wfhrMg64#Volem | #EspanyoldeBarcelona | #RCDE pic.twitter.com/bD3VA1mMav — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) March 17, 2020

Por lo pronto, los jugadores formularán un "aislamiento obligatorio" al cabo de los próximos catorce días.

Espanyol tiene en sus filas a tres futbolistas argentinos: Jonathan Calleri (ex Boca Juniors), Matías Vargas (ex Vélez Sarsfield) y Facundo Ferreyra (ex Banfield).

La institución española es una de las más afectadas en la Liga, al igual que Valencia, que en la noche del lunes comunicó que el "35 por ciento de la plantilla" está padeciendo el virus del Covid-19.