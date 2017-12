"Espero algún día tener la posibilidad de dirigir a Colón"

En su momento Oscar Fuertes manifestaba que nunca iba a dirigir a Colón dado que no quería manchar su idolatría. Como jugador logró convertirse en el máximo goleador de la institución sabalera y su rendimiento con la camiseta rojinegra lo colocó en el pedestal de los hinchas. El Bichi dejó una huella imborrable en el club y por eso siempre se mostró esquivo a sentarse en el banco.





Sin embargo, en las últimas horas el exgoleador habló con la Central Deportiva por Cadena 3 y allí por primera vez expresó públicamente que no descarta dirigir al Sabalero, aunque sabe que para eso primero debe quemar etapas y seguir acumulando experiencia.





"No sé si es difícil que pueda dirigir a Colón, está claro que el club significa mucho para mí aunque antes quiero quemar etapas. Pero la posibilidad de dirigir Colón no la descarto, esperemos que algún día se pueda dar la oportunidad. Cuando me retiré dije que ojalá nunca me necesiten, pero hoy no descarto esa chance. Soy consciente de que todo lo que venga antes me servirá como experiencia. El sueño de todo hincha es salir campeón, como futbolista conseguí todo, con esa camiseta ambos nos dimos una mano muy grande. Soy un agradecido a Colón y ojalá el día de mañana pueda retribuirlo siendo campeón pero como entrenador", sentenció Fuertes dejando bien en claro su ilusión.









Respecto a su futuro inmediato indicó: "Tengo todo apalabrado con un club de la segunda división de Chile, pero en el fútbol hasta que no firmás no podés dar nada por seguro. Hay que esperar, conozco el fútbol chileno y estoy entusiasmado con esta posibilidad. Si los resultados acompañan tendrás continuidad y yo apunto a eso".





En cuanto a su experiencia como entrenador de Huracán Las Heras afirmó: "Fue positiva la experiencia, el hecho de estar parado frente a un plantel y transmitir tu experiencia y conocimiento es algo muy interesante. No es fácil hacerlo, pero me gustó muchísimo".





Consultado sobre si le llamaba la atención que Domínguez aún no confirmara su continuidad (la nota fue realizada un par de horas antes del anuncio) respondió: "Me llama la atención porque le fue muy bien, sacó muchos puntos, posicionó a Colón entre los mejores equipos y tiene la posibilidad de jugar una Copa y de seguir sumando".