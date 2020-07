Espinosa: "Fue bueno reencontrarme con mis compañeros"

Tal como venimos informando, respetando los protocolos dispuestos por las autoridades sanitarias y deportivas, más las instrucciones emanadas desde la UAR y la USR, Universitario de Santa Fe cumplió una nueva semana de entrenamientos. La escuadra conducida por Diego Fernández volvió a las prácticas, las cuales por el momento son físicas, divididas en grupos, y con un apego a rajatabla a las disposiciones de los protocolos. "La vuelta a los entrenamientos fue un poco raro, porque se produjo después de tanto tiempo encerrados y metidos en casa. Fue bastante raro volver al club, ver las instalaciones, que si bien están lindas y cuidadas, se notaba que no fue gente por mucho tiempo", le dijo Juan Manuel Espinosa a UNO Santa Fe.

Espinosa, integrante del plantel superior de Universitario de Santa Fe, contó que "a la vez que fue raro, sin dudas que fue muy lindo, porque volver al club siempre te trae buenas sensaciones, porque nos permitió reencontrarnos con los demás compañeros y amigos, después que pasó tanto tiempo de vernos por redes sociales".

"El trabajo en la vuelta consistió básicamente siempre bajo la conducción del profesor Fer Crovetto, que no puede estar con nosotros porque el es de Paraná, pero felizmente nos manda todo y nosotros lo hacemos en el club. Lógicamente cumpliendo el protocolo que no bajaron desde la dirigencia, la provincia y la Unión Santafesina" expresó Espinosa, primera línea de Universitario, entidad de barrio Las Delicias.

image.png En la vuelta a la actividad se hacen trabajos físicos.

En cuanto a como es la modalidad de trabajo en esta etapa del regreso al club, Espinosa, referente de Universitario, señaló que "entramos con grupos de no más de ocho personas por cancha. Nos higienizamos, manos, piés y nos tomas la fiebre y todos los datos en el ingreso al club. Nos dirigimos directamente desde la puerta hasta la cancha, corremos, elongamos y nos vamos. No podemos tener contacto con el grupo que entra, y con los que están en las otras canchas".

"También tenemos el menor contacto posible con los ocho o nueve integrantes del grupo de trabajo, por lo que también se respetan las distancias de trabajo, con una separación de un metro y medio o dos entre cada uno. A lo que hay que agregar que cada uno es dueño de su trabajo, es decir de supervisar y controlar su propio trabajo, que es el que nos han dado desde los conductores del plantel superior" agregó Espinosa, uno de los referentes de Universitario, plantel que tiene como head coach a Diego Fernández.

La importancia del reencuentro

Espinosa explicó que "la sensación de reencontrarme con mis compañeros fue algo bueno, estuvo muy bueno, lógicamente que no es lo mismo que antes, en el cual uno se abrazaba, y se saludaba de otro modo. Se hacían chistes, y un montón de cosas, porque ahora no podemos y no nos permiten los protocolos. Está claro y se entendió que no podemos socializar tanto como antes, pero lo positivo es ver a los chicos, intercambiar alguna cuestión relacionada con la cuarentena. Pero en líneas generales fue muy lindo volver a encontrarse, aunque sea bajo esta forma, con tus amigos y compañeros del equipo".

image.png Los entrenamientos se hacen por grupos de no más de ocho jugadores.

En relación a como atravesó la cuarentena, Espinosa, integrante del plantel de Universitario, fue contundente al señalar que "fue duro pasar la cuarentena. Lo digo en el sentido deportivo, porque somos nosotros los jugadores de rugby o deportistas, porque estás acostumbrado a entrenar, a seguir una rutina de gimnasio, a la nutricionista, tu vida tiene determinados tiempos, que con la cuarentena se terminaron durante un tiempo. El mismo cuerpo de uno te empieza a pedir entrenar, correr, y uno en su casa trató de hacer algo, pero no es lo mismo que en club o al aire libre. Fue algo duro, pero uno se termina acostumbrando. Por suerte, de a poco todo se está aflojando, y estamos pudiendo volver a entrenar y a volver a esa rutina de deportista que teníamos".

Por último, sobre que tipo de competencia se puede llegar a jugar, Espinosa sostuvo que "veo complicado jugar algún tipo de competencia. La única posibilidad que se me viene a la cabeza es jugar entre nosotros los clubes de Santa Fe y la región. Sería con CRAI, La Salle, Cha Roga, Querandí, y otros clubes que podemos llegar a competir entre nosotros. Desde el vamos las otras ciudades cercanas tienen algunos infectados, y sería poner en riesgo a nuestra gente. Lo más viable sería poder jugar amistosos o torneo solamente con los clubes de la ciudad de Santa Fe y apenas la zona, no así con los de otras ciudades de la misma provincia. Hay que tener mucho cuidado para no generar ningún conflicto".