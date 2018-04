Está el cronograma de los partidos de ida de la fase inicial de la Copa Santa Fe

Este lunes se realizó la Programación de los partidos de ida por la Primera Etapa de la Copa Santa Fe 2018, determinándose los días y horario de inicio de cada uno de los mismos.





Serie por serie

Liga Verense: Domingo 6 de Mayo - 15.30 hs Deportivo Unión de Crespo vs Huracán F.C

En Gobernador Crespo - Dirección: Ruta Nacional N*11 – Km.619

--

Liga Reconquistense: Domingo 6 de Mayo - 15.30 hs Tigre de Avellaneda vs Matienzo de Romang

En Avellaneda -Dirección: Avenida San Martin Oeste 102

--

Liga Ocampense: Domingo 6 de Mayo 15.30 hs C. Ex Alumnos de San Antonio vs Soc. C. Huracán

En San Antonio de Obligado -Dirección: Fray Ermete Constanzi y Arturo Illia

--

Liga Deportiva del Sud: Domingo 6 de Mayo Domingo 6 de Mayo 15.30 hs Firmat F.C. vs C.A. Argentino

En Firmat - Dirección: Santa Fe y Mitre

--

Liga Interprovincial: Domingo 6 de Mayo 15.30 hs C.A. Arteaga M.S.B. vs C.A. Federación

En Arteaga - Dirección: 1º MAYO S/N

--

Liga Cañadense: Domingo 6 de Mayo 15.30 hs C.A.Defensores de Armstrong (Dirección: Paraguay 135)

Asoc. Dep. Everton Olimpia de Cañada de Gomez (Dirección:Marconi y Ocampo)

--

Liga Casildense: Domingo 6 de Mayo 15.30 hs - 9 de Julio de Arequito vs Belgrano de Arequito

En Arequito - Dirección: Av. 9 de Julio 860

--

Liga Paivense: Domingo 6 de Mayo 15.30 hs C.A. El Pirata de Los Zapallos vs Central Helvecia

En Santa Rosa de Calchines - Dirección: Ruta Pcial. 1 - Km25

--

Liga Galvense: Domingo 6 de Mayo 15.30 hs C.A. Irigoyense de Pueblo Irigoyen vs Unión Deportiva y Cultural de Bernardo de Irigoyen

En Pueblo Irigoyen - Dirección: San Lorenzo 328

--

Liga Venadense: Domingo 6 de Mayo 15.30 hs C.A. Jorge Newbery de Venado Tuerto vs Belgrano de Santa Isabel

En Venado Tuerto - Dirección: Av. Jorge Newbery 2200

--

Liga Rafaelina: Domingo 6 de Mayo 15.30 hs C.A. Ferrocarriles del Estado vs C.A. Peñarol

En Rafaela - Dirección: Angela de la Casa 98

--

Liga Departamental San Martín: Domingo 6 de Mayo 15.30 hs C.A. Nuevo Piamonte vs C.A. Sastre

En Piamonte - Dirección: Sargento Cabral 1710

--

Liga Ceresina: Viernes 4 de mayo – 21.00 hs

C.A. San Lorenzo vs C. A. Tostado

En Tosatado - Dirección: Bv. Gálvez y Tucumán

--

Liga Sanlorencina: Domingo 6 de Mayo 15.30 - Beltran F.C. vs C.A. Timbuense

En Beltran - Dirección: PTE. PERON y Av. FRAY LUIS BELTRAN

--

Liga Totorense: Domingo 6 de Mayo 15.30 C. Sportivo Rivadavia de San Genaro vs C. Totoras JR.

En San Genaro - Dirección: 19 de Septiembre 1101

--

Liga Regional del Sud: Domingo 6 de Mayo 15.30 C. Unión Arroyo Seco vs C. Porvenir Talleres de V. Constitución

En Arroyo Seco - Dirección: Rivadavia y Humberto Primo

--

Liga Rosarina: Domingo 6 de Mayo 15.30 C. Morning Star vs C. Ateneo Pablo VI

En Rosario -Dirección: Valparaíso 370

--

Liga Esperancina: Sábado 5 de mayo - 15.30 C.A. Unión vs Asoc. Dep. Juventud

En Esperanza - Dirección: Janssen 1585

--

Liga Santafesina: Sábado 5 de mayo - 15.30 C.N. El Quillá vs C.A. Sanjustino

En Santa Fe - DR ZAVALLA 10400 (Predio Liga Snatafesina)