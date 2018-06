"Estamos en condiciones de mejorar nuestra actuación"

No falta absolutamente. Apenas 48 horas para que se ponga en marcha el segundo test match de la ventana de junio. El escenario será el estadio Brigadier López de Colón , el próximo sábado desde las 16.40, frente a Gales.





Los Pumas vienen de caer ante los británicos en tierras sanjuaninas pero irán por la revancha, tratando de revertir la imágen luego de no haber tenido un buen desempeño. Uno de los referentes de estos Pumas es el rosarino Leonardo Senatore.





El ex jugador de Gimnasia y Esgrima de Rosario le dijo a Ovación que "estamos muy felices de estar acá en Santa Fe, todos los que somos de acá de Rosario y la zona nos pone muy contentos venir a jugar a Santa Fe. La gente fue siempre muy cálida con nosotros, y con todo el equipo, además jugar en Colón que siempre está lleno, está realmente muy bueno".





Tras lo que fue la caída ante los Dragones Rojos en la provincia de San Juan, expresó que "quedamos con un sabor amargo, entrenamos con mucha bronca entre nosotros por todo lo que pasó, obviamente tratando de buscar la revancha este fin de semana. El rugby es así, te da la oportunidad de recomponerte, entrenamos con los dientes bien apretados, para hacer mejor las cosas".





14618 f2 pumas leo senatore.jpg







"Vamos a ver la estrategia que tenía Gales, que por ahí venía jugando con muchas variantes, sin definir lo que iban a hacer, y va a ser diferente que en San Juan. La actitud nuestra va a ser ciento por ciento diferente, me parece que entramos desconcentrados" destacó el también integrante de Jaguares





Leo, agregó que "todos los jugadores jugamos por debajo de nuestro nivel, todos están en condiciones de hacer lo mejor, sabemos que en Santa Fe lo podemos revertir, pero hay que estar concentrados los ochentas minutos de juego".





"Nos dolió lo que pasó en San Juan porque nosotros no somos eso, lo sabemos y no los hemos demostrado varias veces. Gales no nos sorprendió, sabíamos que iba a ir buscar la pelota en el contacto, pero no se porque no pudimos resolverlo" se sinceró el tercera línea de Los Pumas.





Sobre lo que viene señaló que "ahora van a volver a jugar pelotas rápidas y claramente ellos apuestan a hacer lento nuestro juego, así que nosotros nos enfocamos en el breakdown para generar pelotas rápidas y de calidad, para lograr el desequilibrio para los backs".





14618 f3 pumas leo senatore.jpg







"El objetivo en esta serie era ganar, con esta camiseta no cabe otra que ganar, pero también debemos mantener la actitud y el desafío de estar siempre bien arriba. Me parece que cuando te ponés la camiseta de Los Pumas hay que demostrar porque estás ahí, y nos lo debemos para el sábado", expresó el el ala rosarino que debutó en 2010 en Pampas XV.





Finalmente, expresó que "no es una excusa, pero se juega diferente en el hemisferio norte, ellos son más permisivos en el piso, en cambio en el Súper Rugby alguien cae al piso, y se beneficia el ataque. Nosotros tendríamos que habernos adaptado, pero bueno ahora hay que dejar de pensar en lo que pasó, y enfocarse en la revancha".-