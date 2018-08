"Estamos con muchas expectativas"

Con mucho esfuerzo y sacrificio, el santafesino Lisandro Masía, será uno de los protagonistas de la Fiat Competizione del fin de semana en el Callejero Santa Fe Ciudad. Este talentoso piloto, nacido en Desvío Arijón, localidad ubicada a 40 km al sur de nuestra ciudad, busca regresar con todo.





Masía, fue el ganador en 2016 en las calles santafesinas con el Fiat Punto Abarth Competizione, que junto al Súper TC 2000 conforman el espectáculo del fin de semana. En 2017, la cosa tuvo sus complicaciones, ya que el sábado terminó golpeándos fuerte contra el paredón a la altura de Lisandro de la Torre. Eso provocó que el domingo con otro autor terminó largando 18°.





El domingo, con problemas en la caja, terminó undécimo. La maniobra de Cristian Romero, cuando el santafesino lo estaba pasando, fue catalogado como decepcionante en aquella oportunidad.





En la previa a la prueba a desarrollarse en Santa Fe, Lisandro Masía le dijo a Ovación que "como todos los años, es una carrera muy especial para mí porque soy de la ciudad, y en este caso en particular con un poco más de ansiedad porque hace cerca de nueve meses que estoy debajo del auto".





Sobre como viene su año deportivo, el nacido en el departamento San Jerónimo, comentó que "no pude arrancar el año por cuestiones netamente presupuestarias, trato de bajar esas ansias y poner bien los pies sobre la tierra para encarar un desafío que no es para nada fácil. Indudablemente el Callejero demanda mucha concentración".





En relación a los riesgos de correr en el callejero, comentó que "es más complicado para los mecánicos que lo riesgoso, no vamos tan fuerte como en otros circuitos, estamos muy cerca de los golpes con la pared nosotros pero no es riesgoso, pero si lo es para el auto".





30818 f02 lisandro.jpg







Ante la consulta de si hay lugares para pasar, expresó que "la verdad es que yo siempre dije que hay lugares de sobrepaso, depende mucho de las condiciones del piloto para hacerlo, me ha tocado largar desde muy atrás, y he podido remontar seis ó siete puestos". "Hay lugares, pero depende de las dos partes, la cuestión es no terminar en un golpe, y del respeto ida y vuelta que tengas con el otro piloto", agregó.





Masía expresó que "poner un auto en pista es muy costoso, en la actualidad es aún mayor la dificultad, ya que al estar en una economía que está planchada, lo primero que recortan las empresas es la cuestión publicitaria".





"Se hace complicado porque no solamente se incrementan los costos; desde los neumáticos, los repuestos del coche, y a eso le sumas que perdemos publicidades. La verdad es que es una situación para el automovilismo muy complicada", comentó el piloto de nuestro medio que buscará ser protagonista.