Estanislao Bay: "La situación de cuarentena se hace dura"

El coronavirus Covid-19 también está marcando la agenda de la información deportiva mundial. El virus ha paralizado prácticamente todas las competencias. Ello se ha dado tanto a nivel nacional como en diferentes partes del mundo, y en particular nos interesa saber como la están pasando los argentinos en el exterior.

En el caso que nos ocupa se trata del rugbier santafesino Estanislao Bay, medio scrum formado en el CRAI, pero que actualmente se encuentra jugando en el Valladolid Rugby Asociación Club de España.

"Nosotros ahora estamos en cuarentena a partir de la semana pasada, en particular desde el día jueves que fue el último entrenamiento. Se tomaron medidas y este fin de semana se suspendió todo en el club y entrenamientos en nuestras casas. Ahora ya está suspendido el torneo y obviamente el partido que teníamos el próximo fin de semana en Madrid" le dijo desde España Bay a UNO Santa Fe.

El rugbier formado en el CRAI de Santa Fe contó que "la situación está dura, hay que afrontarla de la mejor manera, debemos estar en nuestras casas, respetar el protocolo, a la gente, y ser consciente que no es algo que pasa todos los días. Es algo importante, hay chances de contagio, entonces cada uno de los chicos está en su casa y cumpliendo la cuarentena".

"En España el tema coronavirus comenzó hace tres semanas, con los primeros casos aislados, y de a poco fue creciendo. Es un virus que se contagia muy rápido como ya sabemos, así que fue creciendo e impactando en la sociedad. Se tomaron las medidas y la gran mayoría estamos en cuarentena y en una situación de emergencia nacional que solamente dicen que solamente se puede salir para farmacias, sanatorios y supermercados", expresó el ex integrante del seleccionado mayor y de juego reducido de la Unión Santafesina de Rugby.

1732020 f2 estanislao bay españa vrac quesos.jpg El medio scrum formado en CRAI actúa en el rugby español.

Más sensaciones desde España

Ante la consulta de como se sobre lleva esta cuarentena, Tani, contó que "estamos llevándola como podemos: lectura, series, televisión, mates y charlas, con la familia y los amigos, y actividad física puertas adentro. Tenemos una rutina que el club nos dio y que la hacemos en nuestras casas. Obviamente que no podemos salir a ningún lado, más allá que sea algún tipo de necesidad, como el supermercado o algo así. Pero no podemos tener contacto con los chicos, y la verdad que por momentos es complicado".

En relación a como es un día suyo en este estado de situación, resaltó que "un día en este estado de cuarentena me levanto temprano, desayuno y arranco la primera rutina de la mañana, que nos manda el preparador físico del club, con lo que tengamos. Hacemos una entrada en calor, una movilidad, y después con algunas gomas hacemos flexiones, algo de hombros que nos lleva cuarenta minutos o una hora. Después leo ó miro una película o veo que voy a almorzar, y hablo con mi familia. Intento escuchar música y despejarme un poco. La verdad que busco siempre hacer algo para no aburrirme, y busco informarme sobre el tema del coronavirus".

Finalmente, en cuanto al presente deportivo del VRAC Quesos Entrepinares, el calificado jugador santafesino expresó que "en lo personal en el Vrac estoy muy bien, estoy contento, estoy jugando mucho, y logrando los objetivos que me puse apenas llegué. Estamos jugando un lindo rugby, el último partido le ganamos al tercero, que era muy importante para alejarnos en la tabla. Estamos primero y ya casi clasificados a los playoffs, con lo cual estamos muy contentos. Esperamos que el torneo sigue, no se sabe cuanto vamos a estar parados, y eso es difícil. Estoy por el rugby y viene bien un descanso, y no jugar es complicado, porque es lo que a uno le gusta. Ahora estamos en este parate, y hay que estar bien físicamente para cuando regrese la actividad".