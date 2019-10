"Este es el equipo de CRAI que se viene"

Palermo Bajo de Córdoba ganó una ajustada final disputada en Santa Fe, por 24 a 22 sobre CRAI y se quedó con el Torneo del Interior B que comenzó en agosto y contó con la participación de 32 equipos de todo el país.

Sobre la derrota ante Palermo Bajo, el entrenador Federico Fernández, le dijo a UNO Santa Fe que "no lo ganamos por la última jugada, estuvimo muy cerca, pero creo que el Bajo es un justo campeón. Tuvimos situaciones claves que por ahí no pudimos terminarlas favorablemente. En los últimos quince minutos, no lo supimos definir, y ellos fueron justos ganadores". El ex capitán Gitano agregó que "Palermo Bajo fue un equipo muy duro y lo sabíamos, pero obviamente es que estamos tristes por la derrota".

En relación a lo que le dijo a los jugadores en la charla final, destacó que "Les agradecimos a los jugadores porque lo que despertaron nuevamente en la gente, todo eso que lo disfruten más allá de la derrota. Que puedan dimensionar que este es el equipo que se viene, y el recambio que ha tenido este plantel superior".

En el TRL la performance fue irregular pero no así en el Interior, sobre lo que el coach expresó que "encontramos el equipo, encontramos el grupo, supimos disfrutar del rugby, y en definitiva esas cosas se pagan. Yo le había dicho a los chicos, aunque uno siempre quiere ganar, que ya habíamos ganado interiormente. Dejaron todo, fue una final, a veces juegan otras cosas".

Pica2.jpg

El partido ante Palermo Bajo fue el último del ciclo que lo tuvo como entrenador junto a Alejandro Capobianco, y sobre este punto señaló que "nos llevamos con Elmer el recuerdo hermoso de este torneo, porque fue muy bueno, y ojalá que pueda ser la semilla para un nuevo crecimiento del club, que nos pueda dar mejores resultados, y nos puedan dar grandes alegrías".

En cuanto a las conclusiones del proceso en estos dos años de trabajo, explicó que "la verdad es que trabajé con amigos, estoy feliz de eso, de poder elegir con quien trabajar. Estoy muy feliz por el grupo que se consolidó, y estoy muy agradecido eternamente a los jugadores. Yo me entregué al ciento por ciento, y eso es lo importante".

"En definitiva, el rugby es eso, entregarse por los colores, y más allá de lo que pase con un resultado, o en una final, lo que quedó es este buen grupo que armamos entre los colaboradores, y los jugadores", señaló uno de los entrenadores de CRAI.