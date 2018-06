"Este presente es producto del trabajo de varios años"

Santa Fe Rugby Club viene cumpliendo un buen papel en el sector principal del Torneo Regional del Litoral 2018. El pasado fin de semana en condición de visitante doblegó a Duendes Rugby Club por 44 a 27. La victoria en el sur provincial tiene varios condimentos, fue ante el múltiple campeón del regional, con punto bonus y jugando realmente muy bien.

Luego de una lesión que lo mantuvo al margen de las canchas, volvió al plantel superior y lo hizo de muy buena manera. Viene siendo elemento titular a lo largo de la presente temporada. Se trata del back Tomás Kerz, quien ante el verdinegro rosarino logró un try, dos penales y cuatro conversiones.

El alto nivel de efectividad lo ha convertido en uno de los goleadores del torneo, ya que ha logrado 79 puntos, y se encuentra en el segundo escalón, ya que Ramiro Picotto, de GER, es el máximo artillero con 101 tantos. El próximo fin de semana, en Sauce Viejo, a las 16 del sábado 30, será anfitrión de Jockey de Rosario, que es uno de los punteros del torneo, con el control del rosarino Germán Rabbia.

Consultado sobre cómo toma el momento por el cual está pasando el plantel de SFRC, expresó que "es un momento de gran responsabilidad porque los resultados no se dan por sí solos sino que vienen como consecuencia de un arduo trabajo dentro y fuera de la cancha; por lo tanto, es importante poder respaldar todo esto los sábados en los partidos. Personalmente lo estoy disfrutando y sobre todo divirtiéndome más que nunca después de haber estado tanto tiempo fuera de las canchas".





Con relación al triunfo conseguido ante Duendes el fin de semana pasado, explicó: "Fue consecuencia de años y años de trabajo en donde no encontrábamos la forma de encauzar cada detalle que estábamos trabajando. Obviamente la clave del sábado estuvo en que nos propusimos ser protagonistas desde el minuto cero y, gracias a Dios, los 15 pudimos enfocarnos en ese objetivo. Ni hablar de los que les tocó entrar después, que también entendieron lo que veníamos logrando minuto a minuto en el campo y entraron a levantar aun más el rendimiento".

"Desde mi mirada, si hay algo que tenemos que mantener y seguir mejorando es el hecho de hacernos protagonistas y salir a jugar cada partido convencido de nuestro sistema de juego. En cuanto a lo que hay que corregir, no me gusta hablar de eso porque cada uno de los 15 y de los que entraron saben bien que hicimos bien y en qué nos equivocamos, pero en lo personal, desde el rol que me está tocando cumplir en este gran equipo, tengo que seguir mejorando detalles en la patada que el día de mañana pueden ser indispensables", sostuvo el inside santafesino sobre las cosas que se hicieron bien y las que hay que mejorar.





Se viene un partido muy duro, entre dos de los mejores equipos de la competición, nada más y nada menos que Jockey, en Sauce Viejo. Sobre ello, Kerz comentó que "estamos muy bien. Toda la semana trabajando en los detalles para el partido y por sobre todo con muchas ganas de jugar y salir a poner nuestro rendimiento un escaloncito más arriba. Siempre manteniendo la humildad y el respeto por el gran equipo que vamos a tener en frente, porque es otro de los que vienen haciendo muy bien las cosas desde hace años".

Finalmente, en cuanto al interrogante de para qué están en el presente campeonato litoraleño, opinó que "somos un equipo y un club que se caracteriza por dar cada gota de sudor en pos de nuestra gente, nuestro equipo y nuestra historia. Por eso te puedo decir que nos estamos preparando para pelear hasta lo último, obvio que si eso implica estar peleando entre los mejores, vamos a entregar todo y nos vamos a preparar para ser protagonistas y estar a la altura de las circunstancias habiendo disfrutando cada minuto de esta locura".