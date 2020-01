Esteban Fainberg señaló que "fue un asesinato"

El homicidio de Fernando Báez Sosa de 19 años en Villa Gesell a manos de un grupo de jugadores de rugby de Náutico Arsenal Zárate generó repercusiones de todo tipo, y en el ámbito local no fue la excepción.

El polémico comunicado de la Unión Argentina de Rugby tratando el caso como una muerte generó el pertinente rechazo. "Fue un asesinato, así se dice, y eso no cambia. El comunicado buscó ser cauto, y para la mayoría de la gente quedó muy corto en su apreciación" expresó Esteban Fainberg presidente de la Unión Santafesina de Rugby.

El máximo dirigente del rugby local señaló que "no puedo hablar en nombre de la Unión Argentina de Rugby, pero si te puedo decir, porque lo conozco mucho al presidente, y formamos parte de la misma, es que la palabra que se utilizó por la persona que redactó ese comunicado ha querido ser muy cauto a la hora de transmitir la sensación y el pensamiento de los dirigentes de todo el rugby".

Ante la consulta de si se trató de un hecho aislado, Faniberg reflexionó que "la violencia empaña a toda la sociedad y esto no es un caso aislado desde ese punto de vista. Desde el rugby pasan hechos de violencia en los boliches o en la salida de los boliches que involucran a algunos jugadores. Pero también son jugadores que pueden tener problemas en otros ámbitos y no dentro de una cancha. Nosotros somos responsables básicamente por lo que hacen dentro de la cancha o en el club, y no tenemos ese tipo de problemas".

El presidente de la USR también sostuvo que en cuanto a las peleas "lamentablemente se da mucho hoy en día en las previas antes de ir a los boliches. Desgraciadamente uno de los chicos comienza una situación, que normalmente uno puede llamar como una pelea cualquiera terminan matado a este muchacho".

"Nosotros lamentamos mucho la familia del rugby que suceda esto porque todos los clubes de Argentina trabajan para formar personas, y en segundo lugar deportistas. Todos los chicos que se ponen una camiseta de rugby, sea del club que sea, se busca enseñarle los mejores valores, para que sean las mejores personas posibles" comentó el dirigente local.

Finalmente, resaltó que "cuando un chico pierde la razón, hace lo que hace, y otros lo siguen, no nos inunda la sensación de fracaso pero si de dolor porque gente nuestra comete un error gravísimo como el que ha sucedido. Así que esperamos que a partir de ahora, un error que ya no tiene forma de enmendarse, lo hagan a partir de cambiar su forma de actuar, de ser, comportarse y esperemos que la justicia actúe de la manera más estricta posible. Sobre todo para que estos chicos entiendan que la cosas no se hacen de esa manera".