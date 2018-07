El equipo Toyota Gazoo Racing Argentina tuvo un fin de semana muy especial. El equipo y Toyota celebraron 250 carreras en la categoría. Se dio en la sexta fecha de la temporada de Súper TC2000 , que se llevó a cabo en el Autódromo El Zonda-Eduardo Copello, de San Juan.





En primer lugar la victoria se la adjudicó Matías Rossi, quien sumó muchos puntos, y se arrimó al lote de punta en el campeonato. Además, el santafesino Manuel Luque finalizó en la séptima colocación. El receso sirvió para realizar algunos cambios del equipo oficial Toyota y al actual campeón del TC2000 le vino muy bien. "Estoy muy feliz con el resultado obtenido y por la performance del Toyota. Necesitaba este resultado y lo logramos con contundencia. El funcionamiento del Corolla me permitió avanzar sin contratiempos y ganar algunas posiciones desde la largada. Ha sido un gran fin de semana y espero que, de ahora en adelante, sigamos por este mismo camino".





LEER MÁS: Miguel Ciaurro se coronó en Alta Gracia





El volante de nuestra capital señaló que "La verdad que lo necesitaba mucho para consolidarme, si bien todos corremos para ganar a mí este resultado me es importante para cambiar la racha, lo anímico y empezar a trabajar desde esta base para estar donde queremos, no solo lo necesitaba yo sino también mis mecánicos y mi grupo de trabajo que trabaja muchísimo para que tengamos un nivel acorde y no lo estábamos logrando. Eso era frustrante .Estoy seguro que ahora arranca una nueva etapa con el equipo", comentó Luque tras ser séptimo en El Zonda y sumar 7 puntos.





Manuel Luque 1.jpg





El Corolla que utilizó Luque por primera vez en el trazado cuyano lo venía utilizando Julián Santero y sobre esa cuestión comentó que "este auto tiene mucha mejor trompa y tracción, también tiene frenajes más estables que el anterior, siento que tenemos potencial ahora para ir creciendo".





"Ahora recupere la confianza, obviamente tengo que seguir aprendiendo y creciendo pero en el fondo sabía que tan errado no estaba, el fin de semana tuve la chance de pelear con grandes pilotos y eso me ayuda mucho en mi crecimiento, todavía falta mucho es un largo camino que recién arranca, pero ya estar ahí es muy bueno", explicó Manu Luque, que se prepara no solamente para Misiones, sino para lo que será correr ante su público, el 1 y 2 de septiembre en el Callejero Santa Fe Ciudad.





La próxima fecha de la temporada 2018 del Súper TC2000 se llevará a cabo del 10 al 12 de agosto en el Autódromo de la Ciudad de Oberá que, como está previsto, se llevará a cabo nuevamente con largada con partida detenida. Hacia allí viajará el equipo Toyota Gazoo Racing Argentina para iniciar la segunda mitad del torneo, con expectativas renovadas y el objetivo de continuar con este nivel de resultados.