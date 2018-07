"Me siento capacitado para aceptar este desafío. Estuve preparándome, trabajando los últimos años con grandes cuerpos técnicos. Además estoy muy ilusionado con esta oportunidad que se me brinda. Estoy convencido en que va a salir todo bien".





"Recuerdo que cuando veníamos en la época de los juveniles que estaba José Pékerman, sentíamos una enorme satisfacción en el viaje desde La Plata, en esta época que estaba jugando con Estudiantes , viajaba con mis compañeros Bernardo Romeo y Leandro Cufré, desde el viaje hasta llegar al predio sólo pensaba en entrenar, en vivir el día a día. Ahora, desde mi rol, trato inculcarle eso a los chicos. El día a día es algo único que no se van a olvidar nunca más. Les dije que ojalá que, dentro de unos años, estemos hablando de muchos jugadores de esta Selección Sub 20 jugando en la Selección Mayor, ese es su reto".





"Hay diferentes etapas en los juveniles, no es lo mismo una Sub 15 que una Sub 20, porque esta ultima ya viene con una base y muchos juegan con sus clubes en Primera División, donde tienen su manera de jugar. Si con los juveniles de la Sub 15 y 17 se lleva a cabo una forma de juego, ayuda a que los resultados sean mejores. Considero que va todo de la mano: una manera de jugar y además los resultados. No podemos dejar de lado los resultados porque sin ellos no se puede seguir adelante. Es verdad que en los juveniles siempre se intenta dejar el resultado de lado, pero considero que si el resultado es positivo, ayudará a que las cosas se hagan más fáciles".





"El COTIF L´Alcudia es un torneo particular, que se juega en césped sintético, por lo que la pelota pica de otra manera y las dimensiones son distintas, tiene una connotación diferente a un torneo normal de césped natural. Intentamos explicarle a los jugadores que vamos a jugar de una manera en la cual a lo mejor si fuera en un torneo de césped natural no sería la misma. Nos tenemos que adaptar. En lo particular, a mi gusta hacer un fútbol vertical, siempre priorizar el arco de enfrente, donde buscamos robar la pelota para atacar. Es mi idea de juego, y la vamos a intentar plasmar dentro de la cancha".





"La experiencia de estar en la Selección Mayor es única. Aprendí un montón, en una Selección como la nuestra todo se magnifica. El aprendizaje ha sido increíble. Y la decisión de quedarme es que esta es mi casa, llevo toda mi vida acá adentro. Conozco todos los rincones, a la gente que trabaja aquí. Mi deseo fue siempre intentar volver a dar una mano acá, porque me dio muchas satisfacciones cuando era un juvenil. Estoy muy agradecido por la oportunidad que se me brinda".