"Estoy muy orgulloso de estar en Selknam"

Tal como adelantó UNO Santa Fe, el santafesino Nicolás Ariel Bruzzone formará parte del staff de coaches de la franquicia Selknam. Se trata del equipo chileno que jugará la Superliga Americana de Rugby.

Formado en el Club Universitario de Santa Fe, formó parte de los diferentes seleccionados de la Unión Santafesina de Rugby. También integró el seleccionado argentino de Seven, y formó parte de Pampas XV.

"Mi 2019 en Chile fue bastante movidito, por suerte con muchas cosas lindas. Trabajé durante todo el año en el Grange School, un colegio británico, que fue el que me recibió en 2017 cuando me vine que fue mi primer trabajo" le dijo Nico Bruzzone a UNO Santa Fe.

El ex medio scrum santafesino explicó que "también en el club del colegio que son los Old Boys de Santiago, ahí me desempeñé como capacitador de los entrenadores de divisiones juveniles, es decir fue una labor de coaching, y regulando la actividad en juveniles e infantiles".

"A partir del 2018 me sumé al seleccionado de Chile para dar una mano en un Sudamericano, se formó una buena relación, lo tomé con mucho gusto, una buena relación con los jugadores y el proyecto, y me quedé todo este tiempo organizando", destacó el ex capitán del seleccionado mayor de la Unión Santafesina de Rugby.

Bruzzone2.jpg Prensa UAR

Bruzzone junto al uruguayo Pablo Lemoine, Edmundo Olfos y el Ninja Federico Todeschini conforma el staff técnico de Selknam. "Todo lo que hice en Chile me llevó a estar ahora con esta franquicia que va a partircipar de la Liga Sudamericana de Rugby, en el cual se está haciendo mucho ruido. Estuve jugando los primeros años, 2017 y 2018, lo hice en Old Boys, para el equipo del club donde trabajaba que me recibieron excelente".

"El tema de la franquicia de Selknam es muy bueno, pero en el arranque se hizo complicado por todo el desconocimiento que trajo. Es algo muy lindo, muy nuevo, y es un proyecto muy grande que creo que todavía no tenemos conciencia, ninguno de los países participantes, de lo que realmente se está haciendo" expresó el ex jugador del San Isidro Club.

Finalmente, Nico comentó que "creo que es un proyecto muy grande, estoy muy orgulloso y contento que me hayan tenido en cuenta para ser parte del grupo de entrenadores, y ya que es algo muy lindo ser parte de este nuevo presente del rugby de la región".

La Superliga Sudamericana de Rugby dará comienzo el 4 de marzo, y en el caso de la franquicia Sleknam, el debut será en Montevideo frente a Peñarol de Uruguay. Luego, el 14 de marzo lo hará de local ante Ceibos de nuestro país.