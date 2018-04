Estudiantes pisó fuerte en Paraná y volvió a zona de Sudamericana

Con gol de Lucas Rodríguez a los 30 minutos del primer tiempo, el "Pincha" cortó una racha de cuatro partidos sin ganar (dos empates y dos derrotas), mientras Patronato quedó a la espera de una derrota de Con gol de Lucas Rodríguez a los 30 minutos del primer tiempo, el "Pincha" cortó una racha de cuatro partidos sin ganar (dos empates y dos derrotas), mientras Patronato quedó a la espera de una derrota de Chacarita para garantizarse así un año más en Primera.



En un inicio friccionado con muchos pelotazos y disputas en el piso, Patronato supo desplegar un juego de toques de primera y avances diagonales que le permitieron arrinconar al "Pincha" en su campo y tener tres chances claras en los primeros cinco minutos.



Por el sector derecho, Peralta, Arciero y Ribas generaron peligro constantemente en el arco de Andújar, que con pocos esfuerzos controló las jugadas.



Estudiantes, sin orden ni coordinación, recién a los 20 minutos logró la primera llegada clara tras un tiro de esquina, luego de minutos en los que pudo tomar la pelota e intentar avanzar en el terreno de juego, con ideas poco claras, pero nunca demostró intentos de convertir.



El equipo local no desesperó cuando no tenía espacios para avanzar y retrocedía con la pelota mientras sus laterales ganaban metros por los costados, y Rivero, Garrido y los dos delanteros conquistaban de tres cuartos para adelante.



Se mostró como un sólido dominador del juego y con la pelota en su poder, siempre mantuvo un partido intenso en el campo de Estudiantes, aunque las jugadas se esfumaban en el último pase dentro del área contraria.



A los 30 minutos, tras un error del defensor Andrade, Melano corrió por el sector izquierdo, tiró un centro al punto de penal, Urribarri no pudo despejar y Lucas Rodríguez mano a mano definió al primer palo, firmando el 1 a 0 para el equipo de La Plata.



Con el marcador abierto, Patronato perdió la precisión que lo caracterizó y el "Pincha" aumentó la presión en las salidas del local, buscando un nuevo error para poder acrecentar la ventaja.



Un activo Rodríguez, un preciso Braña y una dupla defensiva segura lograron que Estudiantes tome la pelota y controle la velocidad del cotejo, con pocas llegadas al arco.



Patronato, con uno menos desde los 11 por una plancha fuerte de Andrade, de mal partido, amoldó una línea de tres en el fondo y cuando tomó la pelota buscó el empate de manera pausada, sin exigirse físicamente e intentando no cometer errores.



Los minutos corrieron mientras ambos equipos se entregaban la pelota, no arriesgaban las salidas ni lograban incumbir en las áreas con fuerza.



Estudiantes tuvo una defensa muy firme, lo que no pudieron romper los ingresados Comas y Quiroga, mientras que Patronato no se organizó al quedar con 10 y dejó espacios por los laterales, donde el visitante llegó hasta la línea de gol, donde la pelota pasaba y no ingresó.



El "Pincha" tuvo claras oportunidades debajo del arco que desperdició por mala precisión, y hasta los últimos minutos generó desbordes que fueron destilándose, con la sensación de que querían finalizar el cotejo más que extender la ventaja.



El próximo viernes Estudiantes jugará de local desde las 21:15 frente a



El próximo viernes Estudiantes jugará de local desde las 21:15 frente a Belgrano , mientras que Patronato enfrentará el lunes 23 de abril a Colón en Santa Fe.

Estudiantes de La Plata reingresó hoy a zona clasificatoria para la Copa Sudamericana 2019, luego de vencer por 1-0 en su visita a Patronato de Paraná, que terminó su partido de la 23ra. fecha de la Superliga con un hombre menos por la expulsión de Walter Andrade.