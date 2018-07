Estudiantes se impuso en Las Delicias

En el marco de la décima fecha del Torneo Regional del Litoral, Universitario de Santa Fe cayó frente a Estudiantes de Paraná por 35 a 17, en su predio de barrio Las Delicias, ante un buen marco de público y con el correcto arbitraje del santafesino Javier Villalba.

La escuadra conducida por Kiko Salva fue un merecido y justificado ganador, sobre todo por haber sabido aprovechar las oportunidades que dispuso. El partido no fue muy bueno, tuvo intensidad, por momentos fue deslucido, ya que en ningún momento estuvo en duda lo que finalmente fue; triunfo del CAE.

En la primera acción con la pelota en su poder, los locales cometieron infracción, y eso le permitió a Fermín González Leites, de excelente actuación, abrir el marcador. CAE comenzó a adueñarse del control y de la posesión de la pelota. En la primera incursión en campo rival de los dueños de casa, hubo un penal que no supo aprovechar el apertura de Universitario.

El conjunto del parque Urquiza no perdonó, con la pelota viva fue muy dificil de frenar, la defensa de Uni cometió dejó algunos huecos, y por eso no extrañó el ensayo conseguido por González Leites. Pero la respuesta santafesina fue buena, ya que a partir del pack fowards, llegó un ensayo de Juárez que dejó el marcador 10-5. Amén de las virtudes de la visita, el apertura santafesino, en este primer tramo, ya había errado un penal y una conversión. Todo se había emparejado, pero CAE nuevamente jugó por las puntas, apeló a la velocidad de Rosas Paz, y se fue al descanso ganando por 15 a 5.

En el arranque del complemento, pareció que Universitario entró enchufado, con ganas de levantar el resultado adverso, y en la primera oportunidad que tuvo, marco en el famoso rincón cuervo, pero esta vez de la mano de Rivadeneira, y dejó el tanteador 15 a 10. Llegó un sin bin al segunda línea Benítez, que jugó un buen partido, dejó a su equipo con uno menos, y Fermín González Leites, con el pié dejó las cosas 21 a 10. Los visitantes consiguieron un try de su capitán y comenzaron a estirar diferencias.

El 28 a 10 era más que importante, pero Uni seguía buscando revertir la situación, y logró de la mano de Benítez, poner 28 a 17 el tablero. Tras ese ensayo, el jugador Ferreyra del CAE sufrió una lesión, debió ser retirado con la ambulancia, pero el premio para la visita llegó ya en tiempo cumplido con un ensayo de Vartorelli que dejó el resultado en 35 a 17.

En el caso de los santafesinos, hay que tener un poco de paciencia, es un equipo que está en pleno recambio, le tocó arrancar el torneo con equipos muy duros, y acumula la tercera derrota consecutiva. Igualmente, con CRAI jugó muy flojo, mejoró con Santa Fe Rugby, pero con el CAE se quedó a mitad de camino. Evidentemente material humano hay, solamente hay que seguir trabajando, y ya pensar en Gimnasia y Esgrima, el próximo rival.

Síntesis:





Universitario de Santa Fe: Nicolàs Mattei, Gonzalo Meza y Juan Manuel Espinosa; Gastón Juárez y Marcos Benítez; Aaron Pasquet, Giuliano Buccini y Tomás Olmedo; Agustín Bruzzone y Juan Martín; Federico Bruzzone, Nicolàs Rivadeneira, Federico Menegón (capitán), Agustín Dusso y Maximiliano Jabaz. Entrenador: José María Raiteri.





Estudiantes: Agustín Cardoso, Juan Martín Méndez, William Fernández; Jairo Suarez, Facundo Ferrer (capitán); David Londero, Lisandro Uranga, Ignacio Fariña; Tomás Maiztegui, Francisco Lescano; Juan Segundo Rosas Paz, Juan Pablo Cubasso, Tomás Ferreyra, Joaquín Maiztegui y Fermin González Leites. Entrenador: Héctor Eugenio Salva.





Primer tiempo: 4´ penal Fermín González Leites, 14´ try y conversión de Fermín González Leites, 23´ try Aron Pasquet, 28´ try Juan Rosas Paz.





Parcial: Uni SFe 5- CAE 15





Segundo tiempo: 5´ try Nicolás Rivadeneira, 11´ amarilla Marcos Benítez, 25´ penal Fermín González Leites, 28´ penal Fermín González Leites, 32´ try Facundo Ferrer convertido por Fermín González Leites, 37´ try Marcos Benítez convertido por Martín Valentinuzzi, 40´ try Vartorelli convertido por Fermín González Leites.





Cambios: Damián Di Francisco x Maximiliano Jabaz, Lautaro Valentinuzzi x Agustín Bruzzone, Francis Leguizamón x Aron Pasquet, Yonathan Benítez x Nicolás Mattei; Exequiel Genzelis Gallinger x Juan Martín Méndez, Tiago Krevisky x Tomás Ferreyra, Franco Vartorelli x Juan Pablo Cubasso, Cristian Miraglio x Joaquín Maiztegui (CAE).