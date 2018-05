Estudiantes se la juega frente a Nacional de Montevideo

El partido entre dos equipos que suman siete títulos de campeones de América entre ambos, corresponde al Grupo F y se jugará en el estadio Ciudad de La Plata desde las 19.15, con televisación de Fox Sports y el arbitraje del paraguayo Mario Díaz de Vivar.

Santos es el puntero del grupo con nueve puntos, ya clasificado, seguido por Nacional con ocho (saldo de goles de +3), Estudiantes (saldo 0) y Real Garcilaso (-5) con cinco.

A Estudiantes sólo le sirve ganar y debe hacerlo por dos goles de diferencia ya que pasaría a tener +2 de saldo contra +1 de los uruguayos. Garcilaso también tiene chances matemáticas pero necesita el milagro de vencer a Santos en Brasil, como mínimo, por ocho tantos de diferencia.

Estudiantes jugará con cuatro campeones de América 2009 como Mariano Andujar, Leandro Desábato, Rodrigo Braña y el entrenador Leandro Benítez, y además contará con la experiencia del goleador Mariano Pavone.

En Nacional los nombres con vasta trayectoria son varios, el delantero argentino Gonzalo Bergessio (ex Platense, Racing, San Lorenzo y Vélez), quien está demostrando una gran efectividad, el arquero Esteban Conde (ex Rafaela), los defensores Jorge Fucile y Diego Polenta, Tabaré Viudez (ex River) y Sebastián Fernández (ex Banfield ).