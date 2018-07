Estudiantes se queda sin estadio hasta el próximo año

"La obra decidimos hacerla ahora porque es el mejor momento para hacerla. No tenía sentido volver a colocar el viejo campo. Nuestro deseo es convertir el césped del Estadio en uno de los mejores del continente. Hace un año que adquirimos la manta. Entiendo de las dificultades que esto puede causar pero no podíamos dejar pasar la oportunidad", agregó al tiempo que reafirmó la voluntad del gobierno de darle espacio al fútbol. "De lo contrario lo tendríamos todo el año ocupado y no es así, siempre estuvimos detrás del Club , como cuando retiramos el campo en 16 horas para que Estudiantes pudiese hacer la veces de local contra Boca ", tiró. La obra se financiará con fondos propios del Único.