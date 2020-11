Estudiantes y Argentinos buscan levantar cabeza en La Plata

En Estudiantes habrá dos variantes: David Ayala ingresará por el expulsado Mauricio Guzmán, pasando Javier Mascherano a la zaga junto a Nicolás Bazzana, mientras que Darío Sarmiento reemplazará a Ángel González.

Por el lado de Argentinos, Dabove aún no confirmó la once titular, pero lo más probable es que el entrenador Diego Dabove no haga ninguna variante.

= Probables formaciones =

Estudiantes de La Plata: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Javier Mascherano, Nicolás Bazzana y Nicolás Pasquini; Darío Sarmiento, Iván Gómez, Javier Mascherano y Diego García; Martín Cauteruccio y Leandro Díaz. DT: Leandro Desábato.

Argentinos Juniors: Lucas Cháves; Matías Romero, Miguel Torrén, Carlos Quintana y Elías Gómez; Franco Moyano y Fausto Vera; Damián Batallini, Iván Colman y Gabriel Hauche; Mateo Coronel. DT: Diego Dabove.

Árbitro: Néstor Pitana.

Cancha: Estudiantes de La Plata.

Hora de inicio: 16.15

TV: Fox Sports.