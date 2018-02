Evitaron que se suspendiera un combate por falta de luz gracias a sus celulares

El deporte no para de sorprendernos. No solo por lo que transmite dentro sino fuera, en este caso en los espectadores, que muchas veces juegan un rol preponderante. Un claro ejemplo se dio el pasado fin de semana, cuando un torneo de lucha libre colegial en Saint George, Utah ( Estados Unidos ) pudo llevarse a cabo gracias a los celulares del público.





¿Qué pasó? "The Show Must Go On" (El Show debe Continuar, uno de los temas más épicos de Qeen), es quizás lo que pensaron los espectadores de estos combates al ver que las luces del gimnasio donde estaban se apagaron de golpe.





El hecho ocurrió cuando faltaban 30" para que finalizara el último encuentro de la categoría hasta 77 kilos. Los organizadores de la competencia esperaron a que volvieran las luces, pero la impaciencia de los atletas hizo que los espectadores se acercaran a iluminar la colchoneta con los leds de sus teléfonos.





