Evra: "Si Ronaldo te invita a comer a la casa, decile que no"

En una entrevista a ITV Sport, Patrice Evra contó algunas experiencias compartidas con Cristiano Ronaldo, con quien compartió vestuario en el Manchester United. En medio del repaso de anécdotas se refirió al día en que el portugués lo invitó a comer a su casa.





"Mi consejo es que cuando Cristiano te invite a comer a su casa, decile que no. Fui una vez después de un entrenamiento, estaba cansado y en la mesa sólo había ensalada, pollo y agua. Nada de refrescos. Pensé que después habría carne, pero no".





A continuación sumó otra perla: "Después de comer se puso de pie y comenzó a jugar con una pelota. Me dijo que hiciéramos toques y le pedí si podía terminar de comer. Él quería dar los toques y lo hicimos. Después, me pidió ir a la piscina a nadar. Me preguntaba a mí mismo si habíamos quedado sólo para comer o porque teníamos un partido mañana. Recomendaría a cualquiera que no fuera a comer a casa de Cristiano, es una máquina y no quiere dejar de entrenar".





Y por último se refirió al gen competitivo del astro del Real Madrid: "Cristiano jugó al ping pong contra Ferdinand y Río le ganó. Empezamos a gritar y se le notaba molesto. Mandó a su primo a comprar una mesa de ping pong, estuvo entrenando dos semanas en casa y ganó a Ferdinand delante de todos. Así es Cristiano, no me sorprende que quiera ganar más balones de oro y que quiera ganar el Mundial".