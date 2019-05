En 2003, Pablo Jerez se posicionaba como el sucesor de Hugo Ibarra. Tras ganar la Copa Sudamericana 2004 con Boca, su vida cambió para siempre. Llegó a Santa Fe en 2005 y jugó en Colón hasta 2008. Hoy, ya en el final de su carrera, está preocupado tras varios años de lucha.

Zoe cumplirá 15 años en noviembre, sufre de hidrocefalia y si el defensor se retira se quedará sin obra social.

La dura historia de Pablo Jerez: Tuvo que vender sus camisetas de #Boca para el tratamiento de su hija.

Lo contó en @Sportia con @lautarosalucho pic.twitter.com/35afyYNnvo — TyC Sports (@TyCSports) 24 de mayo de 2019

“En 2004 me pasó algo muy grave, nació mi hija con muchísimos problemas. Tuvo menigitis, le produjo hidrocefalia y una gran infección. No dije nada en el club, estaba en un buen momento, pero mi cabeza no estaba en orden y fui decayendo. De a poco me fui excluyendo”, dijo en declaraciones a TyC Sports.

Jerez fue cedido a Colón de Santa Fe, tuvo un gran momento luego en Tigre y pasó por Huracán. Pese a tener contratos aceptables, su situación económica siempre fue delicada debido a los exhaustivos tratamientos para Zoe.

El defensor vistió durante 4 años la camiseta del Sabalero.

“Nos dijeron que iba a quedar postrada en una cama, en estado vegetativo. Llegué a un nivel de desesperación que recurrí hasta a los brujos. Un día estaba mirando una nota de Licha López y dijo que no quería que las camisetas se les apolillaran. Fue el envión que necesitaba, no me quedó otra que venderlas”, confesó.

Con 34 años, tras pasar por Olimpo, Camioneros, San Martín de Burzaco y Deportivo Merlo, se encuentra en Ferrocarril Midland, gastando sus últimos cartuchos.

Jerez lamenta que “el gremio solo acepta a los futbolistas activos. Se nos va a venir una jodida. Estamos viendo la posibilidad de seguir involucrados a alguna obra social, pero es difícil porque no la toman a Zoe, tiene de base muchísimos problemas".

“Después de tres años de tanta lucha pudimos conseguir su pensión, más que nada era eso, si yo ahora en junio no consigo club tener su obra social del Estado para apaciguar los gastos de los remedios”, cerró.