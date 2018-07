Fabbiani: "Jugar en Panamá es un desafío en mi carrera"

El argentino Cristian Fabbiani arrancará otra expedición por el fútbol internacional en su carrera, esta vez lo hará en Panamá y en las filas del Unión Deportivo Universitario.





"Jugar en Panamá es una experiencia linda porque es un desafío para mi carrera. He pasado por muchos clubes a nivel mundial y esta llegada a Panamá es porque quise salir de Argentina a tomar nuevos aires", comentó el jugador de 34 años.





En diálogo con EFE, el Ogro afirmó: "Me siento bien, me salió esto y lo voy a aprovechar. Estoy para seguir cumpliendo objetivos, y el objetivo inmediato es estar bien, jugar y cumplir para lo que me trajeron".





En tanto, sobre el fútbol panameño, el delantero explicó: "Lo que hace difícil el fútbol panameño es la cancha. El día que cambien el césped en Panamá, el jugador panameño jugará mejor".





"Los panameños juegan bien así, imagínate con un mejor piso. Es difícil controlar el balón en esta cancha, hay que ser muy técnico, eso me sorprendió para bien", agregó.





"Mi ayuda para este grupo de chicos, más que jugar fútbol, es dejar el mensaje que el fútbol es más que juego, es un trabajo. Es una oportunidad de poder ayudar a sus familias y cambiar sus vidas. El fútbol es la profesión más linda del mundo", concluyó.