Fainberg: "Para aplicar el protocolo, hay varios pasos a cumplimentar"

Tal como informamos oportunamente hubo recientemente una reunión entre el presidente de la Unión Argentina de Rugby, el sanjuanino Marcelo Rodríguez; los miembros del concejo directivo del ente rector del rugby nacional, el director médico de la UAR, y los presidentes de la uniones provinciales.

De modo virtual allí se procedió a la presentación de un protocolo de seguridad que contiene una serie de guías para llevar a cabo una planificación de regreso ordenado en las diferentes uniones provinciales y clubes de todo el país. Sobre este punto, el presidente de la Unión Santafesina de Rugby, Esteban Fainberg le dijo a UNO Santa Fe que "fue la presentación de un protocolo que realizó la UAR, cuya explicación estuvo a cargo de Marcelo Saco que es el responsable médico. Tiene una serie de requisitos que será de dificil cumplimiento para los clubes, pero bueno hay que ponerse a trabajar para lograrlo".

El dirigente santafesino manifestó que "es muy importante y establece las responsabilidades de las uniones en el cumplimiento de los protocolos, y hay un procedimiento que hay que llevar adelante justamente con algunas aclaraciones". Agregó que "El protocolo que realice cada unión, más allá que tiene que incluir lo que establece el de la UAR, obviamente tiene las variantes necesarias para cada provincia, cada municipio, y cada unión.

"Hay que aclarar que el protocolo que hagan las uniones provinciales tienen que contar con el aval de los municipios, donde están los clubes de cada unión. No hay que olvidarse que en el ámbito de cada unión intervienen diferentes municipios. Tiene que estar en consonancia con los decretos provinciales" señaló la autoridad máxima del rugby santafesino.

Hay varios pasos que deben seguir las uniones provinciales para aplicar el protocolo.

Fainberg sostuvo que "una vez que está aprobado por el municipio y provincia, recién ahí se eleva el protocolo a la UAR, quien lo considera para su aplicación. A medida que el gobierno nacional decida prolongar las cuarentenas y no autorice la actividad deportiva por más que estuviese aprobado no se aplica y ni se lleva adelante, como he leído erróneamente en algunos medios de comunicación. No es que una vez que ya está aprobado el protocolo ya está. No es así, ya que tiene que pasar por los puntos que te mencioné anteriormente".

"En dicha reunión no se habló nada del tema competencias ni siquiera se mencionó que la fecha seguiría siendo septiembre. Es algo que depende totalmente de la curva de salud respecto al Covid-19, no hay posibilidad del regreso a la actividad" respondió el presidente de la USR sobre si se sabe cuando se estipula el regreso de la actividad en el deporte de la pelota ovalada.

Atendiendo a que se tomó conocimiento de un proyecto de competencias propuesto a la UAR, Fainberg manifestó que "se presentó un proyecto en el que tuvo participación Jorge Bruzzone tenía que ver con aprovechar los meses que tengamos disponible para competencias, para hacerlo de duración total del Regional. Dentro de las fechas del Regional dejar algunas ventanas libres para disputar el Torneo del Interior y Nacional de Clubes".

El mismo borrador establecía que "al final, faltando una o dos quincenas para concluir, mitad de noviembre a mitad de diciembre, se disputarían las finales del Interior y el Nacional de Clubes. Eso es lo básico del proyecto que estábamos presentando para su evaluación, pero ya Competencias nos dijo que algunos elementos de lo que presentamos son muy útiles y lo van a tener en cuenta, pero todavía no hay nada definido, si un tipo de competencia es viable o no".