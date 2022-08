La mala labor del uruguayo, que incidió directamente en el resultado cuando el partido estaba 1 a 0 a favor y cometió un error clave en un rechazo, le abrió la puerta en otra ocasión a Álvarez, que venía en buen nivel.

Además, el arquero uruguayo comentó en una nota radial con medios de su país que Andrés Merlos, árbitro del partido, le aclaró que si tomaba con la mano la pelota que rechazó, le cobraban tiro libre indirecto. Esto fue desmentido por Merlos en una nota con ESPN.

“La verdad es que no puedo creer lo que dice Sebastián Sosa. Sinceramente, estoy muy sorprendido. No entiendo porqué miente de esta manera. Creo que todo el estadio, los jugadores y nosotros nos dimos cuenta de su error de no agarrar la pelota, que no era un pase atrás”, apuntó Merlos.

“Yo no me voy a hacer cargo de todas esas cosas, está en él que quiera decir lo que quiera decir, es libre. Que diga lo que quiera, pero yo estoy tranquilo porque está todo grabado. Después del gol viene a preguntarme y yo le digo que tranquilamente la podía haber agarrado”, continuó.

Las declaraciones de Merlos -realizadas el lunes por la tarde- terminaron por recrudecer la mala relación entre Sosa y los hinchas, que lo criticaron con fiereza en las redes sociales luego de los silbidos e insultos en el estadio Libertadores de América en la tarde del domingo.

Independiente tiene 15 puntos en el campeonato, lejos de la aspiración al título y el ingreso a una copa internacional por esta vía. La gran apuesta del semestre es la Copa Argentina, en la que se enfrentará en los octavos de final a Vélez, que está en semifinales de la Libertadores.