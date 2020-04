Falleció la madre de una estrella de la NBA por coronavirus

Jacqueline Cruz, madre del jugador de Minnesota Timberwolves Karl-Anthony Towns, falleció debido a las complicaciones producidas por el contagio de coronavirus, según anunció la franquicia a través de las redes sociales.

Cruz, de raíces dominicanas, había luchado contra el virus durante más de un mes. "Jackie era muchas cosas para muchas personas: esposa, madre, hija, abuela, hermana, tía y amiga. La líder de la familia Towns tocó a todos los que conoció. Su pasión era palpable y su energía nunca será reemplazada", dijo la familia a través del comunicado.

Días atrás, cuando su madre todavía estaba internada, Towns había intentado concientizar a sus seguidores sobre la importancia de seguir las recomendaciones de los médicos y el personal de sanidad.

"Creo que es importante que todos entiendan la gravedad de lo que está sucediendo en el mundo en este momento con el coronavirus, y pienso que es mi obligación ayudar a concienciar a las personas y por eso hice este vídeo", había dicho en una grabación subida a su Instagram.

Towns, quien nació y se crió en Nueva Jersey, confirmó que sus padres fueron examinados para detectar el COVID-19 y confirmó que su padre, Karl Sr., también había dado positivo, aunque fue dado de alta del hospital.

