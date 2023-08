Farías: "Messi siempre te explica dónde pararte y generar espacios para uno y para él"

El Peque Schwartzman se despidió rápido del US Open

Farías, de 20 años, se refirió además a cómo se adapta al fútbol de la MLS, a la vez que expresó su admiración por el rosarino al reconocer que "no hay nada más lindo que aprender" del mejor jugador del planeta.

"Me puedo adaptar a otras posiciones, a aprender otros movimientos y disfrutar a Messi porque no hay nada más lindo que aprender al lado del mejor del mundo", dijo en diálogo con ESPN.

El jugador campeón con el Sabalero de la Copa de Liga 2021 también habló sobre el pase de Messi en la previa al gol de la "Pulga" en el triunfo por 2 a 0 del último fin de semana ante New York RB por la 28va. jornada de la MLS.

“Le pregunté con qué le había pegado y se reía. Dijo que fue de tres dedos, fue increíble. Hasta en cámara lenta siempre como que tiene un segundo de más”, opinó sobre el jugador más ganador de la historia.

Farías, por último, dejó en claro que su intención es "seguir creciendo" como profesional y que no va a "cambiar nunca" su forma de jugar.

"Mantener lo que me trajo hasta acá es lo que me va a permitir seguir creciendo y mejorar muchísimas cosas, pero mi forma de jugar no la voy a cambiar nunca, ni acá, en Colón o en cualquier otro lado", concluyó Facundo Farías.