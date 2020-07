Fariñas: "No hay certezas de cuando habrá carreras"

El automovilismo en nuestra ciudad y a nivel provincial tiene mucha actividad. Apenas se decretó la cuarentena por parte de las autoridades gubernamentales, los deportes mecánicos quedaron paralizados en todas las categorías, y los clubes sin movimientos. Merced a un muy buen trabajo de las autoridades de la Federación de Asociaciones de Pilotos y Clubes del Deporte Motor Santafesino junto a las autoridades deportivas de Santa Fe, se logró luz verde para empezar con los entrenamientos de las distintas disciplinas.

"Este tema de la cuarentena por la pandemia complicó la situación del club porque está todo parado. El tema de los ingresos en particular porque el club tiene pocos socios y se maneja con las pruebas, y al no haberlas no había ingresos. Cuando nos habilitaron las pruebas con los protocolos presentados se empezó a probar pero con poca cantidad" le dijo Pablo Fariñas a UNO Santa Fe.

El presidente del Automóvil Club Santa Fe, ubicado frente al complejo de Cilsa, refirió que "nos permiten probar quince kartings y quince motos. Tenemos autorizado poder hacerlo todos los días, pero nosotros manejamos turnos. Porque como hay que contratar seguros, ambulancia y todo lo demás, hacemos con mayor seguridad miércoles y sábados. A nosotros nos sirven las pruebas, pero lo ideal sería que se habiliten las carreras".

"Desde que se autorizó la actividad no hay mucha gente que venga a probar. Sobre todo por la incertidumbre cuando vamos a tener competencias. Venir a hacer una prueba tiene sus costos. Hay que venir con gomas nuevas y toda una serie de cuestiones. El que viene muy seguido a hacer pruebas es Ian Reutemann, y también pilotos hobbistas" destacó el dirigente del automovilismo local.

"Los protocolos básicamente son como en casi todas las actividades. Cuando se ingresan a los escenarios se toman la temperatura, se hace una declaración de jurada de que no tuvieron ningún contacto con ningún infectado, y que no tuvieron temperatura en los días anteriores. En el club pedimos el libre circulación que se hace de la provincia para las actividades deportivas. Luego, hay que mantener distancia, andar con el tapa bocas, y en el automovilismo no hay contacto como si lo hay en otras disciplinas se nos facilita más controlarlo y estar encima" expresó Fariñas sobre lo que refieren los protocolos aprobados por las autoridades sanitarias y deportivas.

1772020 f2 automovil club santa fe pablo fariñas.jpg Solamente están habilitadas las pruebas en el Automóvil Club Santa Fe. UNO Santa Fe

A nivel de la Federación Provincial

"Con la Federación la actividad también está totalmente parada. Desde abril que empezamos a presentar los protocolos al gobierno provincial, mantuvimos varias reuniones con Claudia Giaccone de la secretaría de deportes, que nos atendió muy bien. Se nos autorizaron las pruebas, y queremos ver que nos habiliten las carreras. Por ahora está trabado, no hay posibilidad, pero lo que estamos tratando es que permitan más traslados de kilómetros para ir a probar" señaló Fariñas, secretario de la Federación de Asociaciones de Pilotos y Clubes del Deporte Motor Santafesino.

Agregó que "la actividad está habilitada en toda la provincia. El traslado que está permitido para ir a hacer actividad deportiva de unos 40 a 50 kilómetros. No está estipulado, pero son cortas las distancias. No puede venir nadie de otra provincia a probar. En el caso de San Jorge, que está habilitado, lo hicieron solamente para el departamento San Martín, y no tienen pilotos en la zona. También habilitó Rafaela, al cual fueron pocos autos a probar, pero sin varias motos y karting".

Ante la consulta como está la situación en otras provincias, Fariñas contó que "con los directivos de las demás federaciones provinciales estamos en permanente contacto, y la situación es igual a la de nosotros. Hay una incertidumbre muy grande de cuando puede regresar la actividad. Están todos iguales, porque la parte económica es clave. Dentro de todo nuestra federación tiene una estructura chica, pero el ingreso son las licencias deportivas, y como no hubo actividad, no hubo ingresos, y los gastos fijos nunca pararon".

1772020 f3 automovil club santa fe pablo fariñas (1).JPG Fariñas es el secretario de la Federación de Pilotos y Clubes del Deporte Motor Santafesino. UNO Santa Fe

Rumores de carreras

En los últimos días comenzó a circular la versión, incluso en medios nacionales, que el Turismo Carretera podría regresar a la ciudad de Rosario, y sería la vuelta de la actividad. Sobre este punto Fariñas comentó que "nosotros no tenemos ninguna información oficial. Conocemos la que se dieron por los medios, y creemos que si permiten que venga otra gente de otras provincias, lo lógico sería que nos habiliten a nosotros que somos de acá a tener carreras. Nos deberían permitir a los zonales volver a tener acción, ya que somos todos de la provincia de Santa Fe".

También expresó que "si se permite el ingreso de una categoría nacional, nosotros vamos a pelear para que nos dejen competir a todos. O corremos todos o no corre nadie. Nosotros tenemos un gran número de pilotos licenciados, casi 1500, con todo esto la parte económica seguramente incidirá, porque se apoya mucho en los sponsors, y estos son empresas que están complicados con la pandemia".