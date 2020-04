Fassi: "Tinelli me aseguró que no habrá torneo de 30 equipos"

El futuro del fútbol argentino sigue siendo una incógnita, sobre todo porque en las últimas horas trascendió la idea de que podrían eliminarse los descensos por dos años y conformarse un nuevo torneo de 30 equipos, con el objetivo de reacomodar la situación económica del deporte alterada por el coronavirus. Y uno de los que volvió a manifestarse en contra fue Andrés Fassi, el presidente de Talleres, en diálogo con Superfútbol.

"Se hizo costumbre que en las reuniones no se toquen estos temas y después llegamos a otras donde está todo orquestado y manejado. Me preocupa que se esté instalando este sistema. Marcelo Tinelli me aseguró que esto no va a pasar. Yo invito a los colegas que podamos debatirlo en el seno interno", declaró.

Entre sus fundamentos, el dirigente hizo hincapié varias veces en las palabras "retroceso" y "demagogia". "No estoy de acuerdo, sería un retroceso de 10 años más para el futbol y ya muchísimos años. Todos criticamos enormemente la actitud demagógica de haber llegado a 30 equipos, que realmente fue un bodrio organizativo. Tenés menos posibilidades de juntar dinero con 30 que con 22", añadió.

"Yo estuve con empresas que no son de argentinos que viven en el extranjero y quieren entrarle al fútbol argentino, pero a uno serio. En los últimos 20 años tuvimos un torneo desorganizado y en el que suspendemos fechas por superpoblación de calendario", concluyó.