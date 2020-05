Fassi volvió a cargar con todo contra las decisiones de AFA

Andrés Fassi no tuvo ningún prurito al hablar de la crisis económica que se avecina post Pandemia de coronavirus y volvió a mostrarse en la vereda de enfrente de la AFA.

El mandamás de Talleres, aseveró: "El club que no pueda mantenerse y jugar en Primera División, deberá ser un club social o barrial. No puede ser profesional. No puede haber 30 equipos en Primera División y 32 en la B", tiró.

Fassi está enfrentado políticamente con la conducción oficial de Claudio "Chiqui" Tapia y lo volvió a dejar en claro en el aire de "Jogo Bonito". El presidente de Talleres fue, históricamente, uno de los impulsores de la implementación de las Sociedades Anónimas Deportivas durante el gobierno de Mauricio Macri.

Fassi aseveró que será "importante" que la TV continúe pagando los derechos, aunque ests meses no haya competición alguna y volvió a cruzar a Claudio Tapia: "Tapia nunca me contestó cada vez que quise hablar con él, a diferencia de Tinelli". De todas maneras, en declaraciones a una radio cordobesa, Fassi se ocupó de aclarar: "Nosotros no venimos a perder tiempo, ni a ponernos en contra del señor Tapia o el Señor Tinelli o el señor como se llame".

Fuente: Doble Amarilla