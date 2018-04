Fazio: "La remontada no nos sorprendió"

El equipo italiano fue absoluto protagonista del partido de vuelta y el defensor argentino explicó el método: "Los metimos en un arco, eso que están acostumbrados a hacer ellos, hoy lo hicimos nosotros" y, respecto a Lionel Messi, agregó: "No sólo él sino todo el Barcelona estaba un poco abrumado por nuestra forma de jugar".

Messi y Sergio Agüero quedaron hoy fuera de la Champions, lo que les permitirá enfocarse en llegar bien a la Copa del Mundo, sin embargo, Fazio prefiere la competencia: "Es verdad que tenemos muchísimos partidos, pero a nivel personal me gusta jugar esta clase de partidos. Te da otra competición, otro nivel y experiencia".

Por último, el jugador afirmó que no se siente en el mundial: "Tengo que seguir trabajando, queda poco tiempo. Pero el ritmo que llevamos acá, no te deja pensar en otra cosa" aunque no se animó a elegir si prefiere el Mundial con Argentina o la Champions con Roma: "Las dos cosas. Es imposible elegir".

Federico Fazio habló con No Todo pasa y aseguró que el plantel de Roma estaba muy confiado para revertir la serie ante Barcelona y que no lo considera una sorpresa: "No estamos sorprendidos porque en el partido de ida el resultado fue engañoso. Tuvimos mala suerte".