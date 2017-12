Fede Van Lacke la rompió en el triunfo del Gipuzkoa

El escolta santafesino Federico Van Lacke (ex jugador de Regatas Santa Fe y Olímpico de La Banda) anotó 15 puntos y repartió 6 asistencias para Gipuzkoa, que venció como visitante a Burgos, por 99-76, en uno de los cotejos de la 14ª jornada de la Liga Endesa del básquetbol de España.

Por su parte, Facundo Campazzo acumuló hoy 9 puntos en la victoria que su equipo, Real Madrid, obtuvo en el clásico de la ciudad frente a Estudiantes, por 96-89, para continuar en lo más alto de la clasificación.





El base cordobés, de 26 años, firmó una planilla con 9 tantos (4-7 en dobles, 0-2 en triples, 1-3 en libres), 5 asistencias y un rebote en los 25 minutos que permaneció en el rectángulo de juego





El jugador más destacado del quinteto que orienta el DT Pablo Laso resultó, una vez más, el armador esloveno Luka Doncic. El pibe, de apenas 18 años, concretó una tarea superlativa con 24 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias.





También fue meritoria la labor del experimentado pivote Felipe Reyes, que terminó con 13 unidades y 10 rebotes.





En Estudiantes, por su lado, se lució el alero con pasaporte israelí, Sylven Landesberg, con 29 puntos, 5 rebotes, 3 pases gol y 2 robos.





En otro orden, el pivote bonaerense Marcos Delía (ex Obras Basket) no sumó tantos pero sí repartió 3 asistencias y tomó 2 rebotes en 23 minutos para UCAM Murcia, que le ganó por 78-67 a Laboral Baskonia, donde el alero marplatense Patricio Garino (ex Orlando Magic en la NBA) consiguió 3 puntos (1-2 en triples) y 2 rebotes en casi 12 minutos.





Mientras que Fuenlabrada, el equipo que dirige el DT bahiense, Néstor "Che" García, cayó ampliamente ante Barcelona, por 101-74

En uno de los adelantos jugados en la tarde del sábado, Iberostar Tenerife, con 7 puntos del bahiense Nicolás Richotti, le ganó en el clásico a Gran Canaria, por 92-71





Por último, el escolta bahiense Lucio Redivo (ex Bahía Basket) concretó 14 tantos (7 en el último cuarto) para la reacción de Bilbao Basket, que derrotó a Unicaja Málaga, por 70-67





Es líder Real Madrid, con un registro de 12-1, mientras que el campeón Valencia asoma como escolta, con un record 10-3.